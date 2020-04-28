Я такого не помню за все годы работы, – огнеборец о пожаре на Житомирщине

Откровенный разговор с пожарным, который в коротком перерыве между дежурствами рассказал о сложностях своей работы, поджигателях и уцелевших от лесных пожаров животных.

Пожар в Житомирской области длится с 16 апреля. За это время в Житомирской области горело более 4 тысяч гектаров леса. Огонь уничтожил и повредил 39 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.

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26 апреля пожарные ликвидировали крупнейший очаг пожара в Овручском районе (Выступовичи – Жолудевка), продолжаются работы на трех локализованных очагах (Острова, Можары, Первомайское).

27 апреля ликвидировали пожар лесной подстилки вблизи села Нагоряны на территории Нагорнянского лесничества. В Олевском районе осуществляются мероприятия по ликвидации четырех локализованных очагов (Замысловичи, Перга, Озеряны, Пояски). Сейчас ГСЧС помогает работникам Белокоровицкого и Олевского лесного хозяйств.

О том, что было самым трудным в тушении пожара на Житомирщине и в каких условиях приходится работать пожарным, сайту 24 канала рассказал начальник дежурной смены аварийно-спасательного отряда специального назначения управления ГСЧС в Житомирской области Олег Павлюк.



Олег Павлюк / Фото из архива Олега Павлюка

Вопрос, который меня давно интересует: почему люди работают пожарными? Это – сложная и опасная работа. Средства защиты у вас минимальные, зарплата не всегда соответствует рискам, но все равно люди годами продолжают выходить на работу, чтобы бороться с огнем, часто рискуя собственной жизнью. Почему?

Могу только за себя тут говорить. Меня побуждает любовь к тому, что я делаю. Я не люблю, когда горит и у людей горе. Но я люблю, когда приехал, людям помог, не дал сгореть зданию, оставил человека с крышей над головой.

Очень мотивирует мой личный состав. Наш караул всегда вижу с удовольствием и уверен в каждом из них. Знаю, что если мой человек позади, никаких неожиданностей не будет. У нас теплые отношения. Мы шутим друг над другом, пока дежурим. Так что можем друг другу и матерных слов насыпать, и поссориться. Но это никак не сказывается на работе. Потому что друг за друга мы стоим стеной.

Каким должен быть человек, чтобы он остался работать в ГСЧС?

Он должен любить эту работу. Если ты ее не будешь любить, если не будешь любить людей, ради которых ты работаешь – просто ничего не получится. Тебя будут таскать за собой, как тряпку, но выполнять свою работу в том объеме, в котором нужно, просто не получится. В лучшем случае – перейдешь на бумажную работу в кабинеты, но заниматься боевой работой не сможешь.

Когда-то один полковник, которого я очень уважаю, сказал мне: "Понимаешь, Олег, у каждого человека в жизни есть своя ниша. Когда человек в эту свою нишу попадет – он не захочет что-то менять. Ему не нужны будут ни звания, ни должности. Он просто будет работать на своем месте всю жизнь и будет ходить на работу с удовольствием". А когда человек идет на работу, как на каторгу, то, как по мне, не стоит даже и идти.

Когда Вы поняли, что попали в свою нишу?

Вероятно, с самого начала. Я люблю то, что делаю. Я умею это делать. Когда отработаешь где-то на пожаре и выходишь мокрый, грязный, а к тебе подходят люди и благодарят – это многого стоит.

Люди не мешают их любить?

Бывают такие люди, которые негативные слова в нашу сторону говорят. Но они это не по злобе душевной, а по незнанию. Есть люди, которые начинают объяснять нам, как работать. Но я уже научился на таких людей спокойно реагировать – понимаю, что у них стресс, что они теряют свое имущество, им трудно.

Бывают веселые случаи. Нас как-то вызвали в многоэтажку – с балкона на десятом этаже шел дым. Мы долго не могли подъехать к той многоэтажке, потому что машины мешали. Пока подъезжали, пока устанавливали лестницу до 10го этажа – ребята пытались достучаться в дверь, но никто не открывал. Уже позвонили владельцу квартиры, потому что там жили квартиросъемщики. И как раз мы установили лестницу и хозяйка квартиры прибежала с ключами от квартиры. Заходим – там лежат два парня, отдыхают, а на балконе стоит мангал с шашлыком и дымит, пока они спят. Хозяйка квартиры тем ребятам такой скандал закатила, что нам даже улыбаться было как-то неудобно. Мы тихонько мангал песком засыпали и украдкой вышли, оставили ее с ними разбираться.



Олег Павлюк / Фото из архива Олега Павлюка

Какие вызовы у вас бывают чаще всего?

Зависит от сезона. Зимой – чаще всего бывают вызовы, связанные с нарушением безопасности печного отопления и с использованием каких-то самодельных обогревателей. Весна – поджоги травы, сухостоя, пожары в экосистеме. Летом – нарушение норм безопасности при разведении костров. Осенью снова выжигают траву. Каждый сезон отличаются своими причинами пожара.

Для Вас лично самые интересные вызовы – это какие?

Когда приезжаешь, смотришь и передаешь на пункт связи части: "Вызов ложный". Когда не приходится работать, когда не приходится смотреть в грустные глаза людей.

Самое трудное – терять людей на пожаре. Не всегда удается спасти людей. У этого может быть много причин – и позднее сообщение о пожаре, и большое расстояние до места пожара, и время, которое тратишь на попадание в помещение, и большое задымление.

Из-за всего этого теряешь драгоценное время и можешь потерять человека. Хотя ты человека не знаешь, но на душе от этого все равно тяжело очень. Вообще тяжело, если теряешь своих, но об этом я даже думать не хочу.

Вы часто получаете травмы во время работы?

Бывает. Я по себе знаю, что когда иду, ползу – всегда стараюсь себя держать в рамках безопасности, чтобы вернуться домой живым и невредимым. Но бывают разные случаи. Пока стоишь, ничего не подозревая – может кирпич упасть. Когда идешь в темноте или в дыму, не зная расположения мебели и конструкции дома – можешь, например, в погреб провалиться.

Вы можете оценить сложность вызова до того, как прибудете на место?

По предварительной информации это сделать очень трудно. Если знаешь свой район вызова и объекты, которые там есть, если уже немножко поработал, то примерно можешь представить, что может быть. Если по приближению к объекту видишь густой дым, то понимаешь, нужно вызвать помощь. А так, предполагаемых вызовов не бывает. Пожаров, которые можно спланировать, не бывает. Каждый пожар – большая неожиданность с вероятностью неприятных сюрпризов на месте пожара.

Что Вы чувствуете, когда едете на вызов?

Стараюсь просчитывать свои действия. Если знаю этот объект и ориентируюсь, что там может быть – рассказываю, что там примерно можно сделать и на что обратить внимание. Планируем, если возможно, как организовать обесточивание. Часто бывает, что мы приехали на пожар, уже стоим с рукавами в руках, готовы к подаче воды, но ничего не делаем и ждем, пока обесточат здание. Это в первую очередь вопрос безопасности, поэтому мы не можем дать воду сразу.

Напоминаю людям о безопасности труда. Смотрю на дорогу, потому что для нас важно время, а много случаев, когда трудно добраться до места вызова. Потому что там где-то по дороге такси не пропускает, где-то – маршрутка крутится, где-то – пешеход в наушниках не слышит. Иногда даже устаешь за всем этим наблюдать. Люди не понимают, что когда едет пожарная машина – это грузовой автомобиль с полной цистерной воды, который трудно разогнать и еще труднее остановить. Ему нужно давать дорогу. Потому что счет времени идет на минуты – если мы вовремя приедем, то спасем чей-то дом или жизнь.

Просто идя по городу часто замечаете нарушения пожарной безопасности?

Постоянно. Это наше "авось", на которое полагается большинство людей, это очень вредная привычка. Большинство полагается на то, что "авось, все будет хорошо". Не будет. Всегда есть эффект неожиданности.

Вот мы в Овруче работали на лесных пожарах: вроде бы все хорошо, все поймали, а ветер сменил направление – и началась новая работа. Поэтому всегда надо быть уверенным в своих действиях и быть уверенным в том, что твои действия не навредят другим людям.



Пожары в лесных массивах Овручского района / Фото: пресс-служба ГСЧС

Вот к слову об овручских пожарах. Что в них самое тяжелое?

В лесных пожарах труднее всего, когда огонь подходит к населенному пункту, а у тебя не хватает сил и средств, чтобы удержать эту большую площадь пожара. Или когда пожар идет верхом и ты не можешь на этом моменте с этим ничего сделать. Много тяжелых моментов было – и изменение ветра, и нехватка воды. Зима была без снега, весна без дождя. Водоемы и каналы пустые. Заправляться водой – большая проблема. Из-за этого терялись время и возможности.

Когда пожары немного утихли, была возможность проехать по лесу, где прошелся огонь – плакать хочется. Просто хочется плакать от того масштаба ущерба, который нанес огонь – все черное.

В каком режиме вам приходилось работать?

Я был там пять суток и мы работали в режиме нон-стоп. Каждый получил свой участок и поехали работать. Если справились со своим участком, потушили на нем огонь, никто в часть не возвращается – берет другой участок. И так до вечера, с перерывом на перекус сухпайком.

Когда в начале года были пожары в Австралии, очень популярны были фото австралийских пожарных, которые спасали из огня коал и помогали обожженным кенгуру. Ваши ребята из лесных пожаров животных, вероятно, спасли не меньше австралийских коллег?

Конечно, если была такая возможность – спасали. Но, мне кажется, у нас животные больше шарахаются от людей. Вот нам лис дорогу перебегал, весь черный. Увидел нас, развернулся и побежал в другую сторону. Другая сторона у него была нормальная, рыжая, только одна сторона обгорела. Как ты его спасешь, если лис будет бежать от тебя со всех сил, пока не умрет?

Ребята чаще спасают тех животных, которые убежать не могут, ежей, например. Зайчиков находили, но, как правило, уже было слишком поздно для помощи. Если находят живых – конечно, пытаются помочь. Пантенолом брызгают, если есть возможность, стараются к живой траве подвести, чтобы он себе там оклемался. Но многих животных находили уже погибшими и там оказывать помощь было поздно.



Пожары в лесных массивах Овручского района / Фото: пресс-служба ГСЧС

Что могут сделать украинцы, чтобы у вас было меньше работы?

Начать относиться к другим людям и к природе – как к себе. Никто же не будет жечь себе руку своей рукой, например, поднимать горячую крышку с кастрюли – будет же больно, правда? Вот нужно относиться ко всему, что делаешь, думая о том, не нанесет ли это вреда. Не нужно быть равнодушным. В Овруче люди вышли и пытались сдерживать огонь, пока мы не приехали. Отношение людей "моя хата с краю" – оно никогда на пользу не идет.

Мы как-то пожар лесной тушили и я у одного деда спрашивал: "Так же не жгли раньше. Как так случилось, что столько травы жгут?". Он начал объяснять, что трава всегда росла по пояс и после пожара будет расти по пояс, независимо от того, сжигают ее или нет. А как она будет расти, если в огне гибнет живность, гибнут все те жучки и червячки, которые в земле живут, все гибнет. Лучше от этого трава расти не будет.

А бывало так, чтобы случались случаи самовозгорания?

Бывало. Один раз я был удивлен. Мы с ребятами работали на одной площади пожара, как я вижу – на расстоянии от травы начинает идти уверенный дымок. Пошел посмотреть, что там. Оказалось, что в траве лежала стеклянная бутылка с водой. Солнце светило и эта бутылка сработала как линза, и из под бутылки начала разгораться трава. Но все эти случаи встречаются не на таких площадях, которые мы имеем сейчас, и не по десять ячеек в день.

Люди, которые жгут мусор на своих дворах. Насколько это безопасная история?

Если человек все делает с умом – выкладывает мусор, окапывает его по земле, чтобы огонь не распространился, ставит рядом ведро воды (даже не говорю об огнетушителях – их никогда ни у кого нет) и стоит смотрит, как оно горит – вот всякие ветки и мусор с огорода так можно сжигать.

Если человек еще туда в огонь начинает сносить из дома всякие бутылки, банки, стаканы и тряпье, то это уже ненормально. Потому что рядом есть люди, которые начинают дышать вредным газом – то это уже ненормально. Но таким людям трудно что-то объяснять.

Есть смысл вызвать полицию в таких случаях?

Полиция, как правило, не знает что в таких случаях делать. У нас нет алгоритма действий в таких случаях и люди не знают, кому о них сообщать в первую очередь и что делать.

Карантин как-то повлиял на вашу работу?

Нет, в нашей работе ничего не изменилось. Даже удивляешься: вроде и карантин, люди должны дома сидеть. Откуда тогда столько пожаров в экосистемах?

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Это нам кажется, что пожаров стало слишком много, потому что их стали больше освещать, действительно ли их в этом году много?

Действительно, много. Все говорят, что таких пожаров, как в этом году, еще не было. Яркий пример – пожары в Овручских лесах. Последний раз я в Овручском районе был в 2003 году, там были лесные пожары, а потом горели торфы. Но торфы горят всегда, там местные часто сами справляются. Но такого, чтобы к нам работать приезжали люди не только из других районов, но и из других областей – я такого не помню за все годы работы.

А почему так? Чисто сухая погода и человеческий фактор? Так уже же начали появляться мысли, о том, что это могла быть какая-то диверсия…

Лично я не стал бы исключать вариант диверсий. Возможно все. Сейчас даже поджечь лес и отвлечь внимание волонтеров и государства на лесные пожары – это тоже может быть. Возможно, что люди к этому нечаянно тоже приложили руку. Но чтоб оно горело в таких масштабах и на такой площади – я удивляюсь.

Думаю, полиция и СБУ может где-то решат этот ребус и мы получим ответы на вопросы о причинах этих пожаров.

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В случае пожара что сами люди могут сделать, чтобы улучшить ситуацию?

Начнем с самого маленького – купите огнетушитель. У меня дома углеродный огнетушитель, ведь от порошкового слишком много грязи и пыли после использования. Пусть тот огнетушитель у вас стоит, он есть не просит. Но в случае пожара – лучше им два раза пшикнуть, чем вызвать бригаду ГСЧС, которая может быть где-то далеко и физически не успеет до вас доехать.