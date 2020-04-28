21:58
28 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      На Житомирщині спалахнула нова пожежа: що відомо

      - Читать новость на русском
      Нова лісова пожежа на Житомирщині в Олевському районі
      Пожежа на Житомирщині / ДСНС

      У Житомирській області 28 квітня виникла нова лісова пожежа в Олевському районі. Вогонь вже розповсюдився на лісовий масив Поліського природного заповідника.

      Близько 15:00 в Олевському районі загорілась трава. Вогонь поширився на Поліський природний заповідник поблизу села Рудня-Перганська, повідомляє пресслужба ДСНС.

      Актуально Україну очікують нові масштабні пожежі вже влітку: що прогнозують науковці

      Подробиці нової пожежі на Житомирщині

      • За словами рятувальників, місцями пожежа переходила у верхову.
      • За допомогою авіації ДСНС вдалося ліквідувати верхову пожежу. Продовжуються роботи по локалізації горіння лісової підстилки, пеньків та деревини.
      • До гасіння пожежі залучено 124 осіб та 26 одиниць техніки, з них три літаки АН-32П.

      Що відомо про масштабні пожежі на Житомирщині

      • Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшовся 4300 гектарами території та знищив 39 будинків, в яких проживали люди.
      • Уряд виділив 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.
      • Станом на 28 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем.

      Ліквідація пожежі у Житомирській області: дивіться відео

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Екологія Надзвичайні ситуації Новини України ДСНС Новини Житомира Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      сьогодні , 12:42 Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      Таємниця Кім Чен Ина: як помер батько лідера й чого чекати зараз
      сьогодні , 21:41 Таємниця Кім Чен Ина: як помер батько лідера й чого чекати зараз
      Анатолій Максимов