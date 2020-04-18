17:15
18 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Пожежа на Житомирщині перекинулась на села: людей евакуювали, згоріло вже 39 будинків

      - Читать новость на русском
      Пожежі на Житомирщині / ДСНС

      У Житомирській області під час пожежі вогонь перекинувся на села Острови, Личмани та три хутори Середня, Верхня та Нижня Рудня. В результаті пожежі згоріли 39 дачних будівель. Понад 50 людей евакуювали у сусідні села.

      Пожежники врятували від знищення 45 будинків. Про це повідомили в пресслужбі МВС.

      Актуально Чи можуть в Україні штучно викликати дощ, аби загасити лісові пожежі

      Як відбулася евакуація людей

      • Місцева влада ухвалила рішення переселити старовірів із сіл Личмани і Магдин до села Гладковичі. Евакуйовано понад 50 людей переважно пенсійного віку із 4 сіл в Овруцькому районі. Про це повідомив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник.
      • Вони перебувають у школах, будинках культури, частину прийняли місцеві жителі. Всі забезпечені харчуванням.

      Реакція Зеленського

      В ДСНС доповіли президенту, що на Житомирщині горить лісова підстилка, залишки деревини та очерет. Згорілі будівлі були закинутими.

      ДСНС створила резерв сил на випадок ускладнень.

      Головне, що вогонь не розростається і вдається його побороти. Стежте за тим, чи потребує хтось допомоги чи евакуації,
      – сказав Володимир Зеленський.

      Рятувальникам вдалося ліквідувати вогняну загрозу для житлових будинків у шістьох населених пунктах: 

      • Первомайському,
      • Виступовичах,
      • Рудня,
      • Девошині,
      • Слободі,
      • Ясинці.

      Зверніть увагу! На Житомирщині до гасіння пожеж залучили 650 пожежників і 108 одиниць техніки.

      Що відомо про масштабну пожежу на Житомирщині

      • Поряд із селами Рудня і Виступовичі Житомирської області 16 квітня почалася лісова пожежа. Загальна площа пожежі становила близько 50 гектарів, а 17 квітня вогонь пішов далі до сусідніх сіл. 
      • Станом на ранок 17 квітня до ліквідації наслідків пожежі залучені понад 100 людей і 20 одиниць техніки, зокрема авіацію – 3 літаки Ан-32П.
      • Загалом за 16 квітня у Житомирській області зафіксували одразу 45 пожеж в екосистемах. Протистояння їм ускладнюють потужні вітри.
      • В Островах пожежа через сильний вітер швидко перекинулася до житлових будинків. Коли 47-річний чоловік намагався самотужки загасити вогонь, обпік собі руки.
      • Станом на 18 квітня пожежники продовжують гасити осередки тління. До слова, саме дим від пожеж на Житомирщині, за словами глави МВС Авакова, є причиною забрудненого повітря у Києві.

      Пожежа на Житомирщині: дивіться відео


      Штрафи за підпал трави в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Володимир Зеленський Пожежа в Чорнобильській зоні ДСНС Новини Житомира Пожежа Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:06 Життя після карантину: які професії зникнуть та на кого варто вчитись
      Євгенія Мазур
      сьогодні , 16:30 Як церква займається бізнес-лобізмом в Україні: резонансні випадки
      Сергій Лещенко