Пожежа на Житомирщині перекинулась на села: людей евакуювали, згоріло вже 39 будинків

У Житомирській області під час пожежі вогонь перекинувся на села Острови, Личмани та три хутори Середня, Верхня та Нижня Рудня. В результаті пожежі згоріли 39 дачних будівель. Понад 50 людей евакуювали у сусідні села.

Пожежники врятували від знищення 45 будинків. Про це повідомили в пресслужбі МВС.

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Як відбулася евакуація людей

Місцева влада ухвалила рішення переселити старовірів із сіл Личмани і Магдин до села Гладковичі. Евакуйовано понад 50 людей переважно пенсійного віку із 4 сіл в Овруцькому районі. Про це повідомив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник.

Вони перебувають у школах, будинках культури, частину прийняли місцеві жителі. Всі забезпечені харчуванням.

Реакція Зеленського

В ДСНС доповіли президенту, що на Житомирщині горить лісова підстилка, залишки деревини та очерет. Згорілі будівлі були закинутими.

ДСНС створила резерв сил на випадок ускладнень.

Головне, що вогонь не розростається і вдається його побороти. Стежте за тим, чи потребує хтось допомоги чи евакуації,

– сказав Володимир Зеленський.

Рятувальникам вдалося ліквідувати вогняну загрозу для житлових будинків у шістьох населених пунктах:

Первомайському,

Виступовичах,

Рудня,

Девошині,

Слободі,

Ясинці.

Зверніть увагу! На Житомирщині до гасіння пожеж залучили 650 пожежників і 108 одиниць техніки.

Що відомо про масштабну пожежу на Житомирщині

Поряд із селами Рудня і Виступовичі Житомирської області 16 квітня почалася лісова пожежа. Загальна площа пожежі становила близько 50 гектарів, а 17 квітня вогонь пішов далі до сусідніх сіл.

Станом на ранок 17 квітня до ліквідації наслідків пожежі залучені понад 100 людей і 20 одиниць техніки, зокрема авіацію – 3 літаки Ан-32П.

Загалом за 16 квітня у Житомирській області зафіксували одразу 45 пожеж в екосистемах. Протистояння їм ускладнюють потужні вітри.

В Островах пожежа через сильний вітер швидко перекинулася до житлових будинків. Коли 47-річний чоловік намагався самотужки загасити вогонь, обпік собі руки.

Станом на 18 квітня пожежники продовжують гасити осередки тління. До слова, саме дим від пожеж на Житомирщині, за словами глави МВС Авакова, є причиною забрудненого повітря у Києві.

Пожежа на Житомирщині: дивіться відео



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