Пожежа на Житомирщині перекинулась на села: людей евакуювали, згоріло вже 39 будинків
У Житомирській області під час пожежі вогонь перекинувся на села Острови, Личмани та три хутори Середня, Верхня та Нижня Рудня. В результаті пожежі згоріли 39 дачних будівель. Понад 50 людей евакуювали у сусідні села.
Пожежники врятували від знищення 45 будинків. Про це повідомили в пресслужбі МВС.
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Як відбулася евакуація людей
- Місцева влада ухвалила рішення переселити старовірів із сіл Личмани і Магдин до села Гладковичі. Евакуйовано понад 50 людей переважно пенсійного віку із 4 сіл в Овруцькому районі. Про це повідомив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник.
- Вони перебувають у школах, будинках культури, частину прийняли місцеві жителі. Всі забезпечені харчуванням.
Реакція Зеленського
В ДСНС доповіли президенту, що на Житомирщині горить лісова підстилка, залишки деревини та очерет. Згорілі будівлі були закинутими.
ДСНС створила резерв сил на випадок ускладнень.
Головне, що вогонь не розростається і вдається його побороти. Стежте за тим, чи потребує хтось допомоги чи евакуації,
– сказав Володимир Зеленський.
Рятувальникам вдалося ліквідувати вогняну загрозу для житлових будинків у шістьох населених пунктах:
- Первомайському,
- Виступовичах,
- Рудня,
- Девошині,
- Слободі,
- Ясинці.
Зверніть увагу! На Житомирщині до гасіння пожеж залучили 650 пожежників і 108 одиниць техніки.
Що відомо про масштабну пожежу на Житомирщині
- Поряд із селами Рудня і Виступовичі Житомирської області 16 квітня почалася лісова пожежа. Загальна площа пожежі становила близько 50 гектарів, а 17 квітня вогонь пішов далі до сусідніх сіл.
- Станом на ранок 17 квітня до ліквідації наслідків пожежі залучені понад 100 людей і 20 одиниць техніки, зокрема авіацію – 3 літаки Ан-32П.
- Загалом за 16 квітня у Житомирській області зафіксували одразу 45 пожеж в екосистемах. Протистояння їм ускладнюють потужні вітри.
- В Островах пожежа через сильний вітер швидко перекинулася до житлових будинків. Коли 47-річний чоловік намагався самотужки загасити вогонь, обпік собі руки.
- Станом на 18 квітня пожежники продовжують гасити осередки тління. До слова, саме дим від пожеж на Житомирщині, за словами глави МВС Авакова, є причиною забрудненого повітря у Києві.
Пожежа на Житомирщині: дивіться відео
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