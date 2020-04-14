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      Пожар в Чернобыльской зоне: полиция задержала еще одного поджигателя

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      Пожар в Чернобыльской зоне / Фото ГСЧС Украины

      В Чернобыльской зоне 13 апреля вспыхнул очередной пожар. Это уже третий очаг огня в зоне отчуждения. Однако правоохранителям удалось задержать поджигателя.

      Им оказался 37-летний местный житель. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

      Важно Масштабные пожары в Чернобыльской зоне: что известно об уровне радиации

      Известно, что мужчина сжигал мусор, а остатки тлеющего костра положил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.

      Когда злоумышленник вернулся на место, то увидел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, ни полиции, а пытался самостоятельно погасить огонь. Ветром огонь перебросило на территорию леса, а дальше – в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

      Полиция задержала мужчину, причастного к пожара в зоне ЧАЭС: смотрите видео

      Обратите внимание! Верховная Рада Украины одобрила законопроект о повышении штрафов за поджог травы. Теперь минимальная сумма штрафа возрастет от 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен. Соответствующий проект закона поддержали 328 народных избранников.

      Главное о пожаре в Чернобыльской зоне

      • Информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья. Наихудшей ситуация была 5 апреля, тогда общая площадь пожара составляла примерно 100 гектаров.
      • В ГСЧС говорят, что сейчас ситуация является контролируемой. Ранее в ведомстве отмечали, что она – сложная. Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовалось. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет. Правда, по информации специалистов, грязный воздух может дойти и до Киева.
      • Правоохранители уже задержали подозреваемого в поджоге и вручили ему подозрение – это 27-летний житель Полесского района на Киевщине. Он говорит, что поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы ради забавы.
      • Впрочем, сейчас есть несколько версий относительно причин масштабных пожаров в Чернобыльской зоне.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Штрафы Полиция Чернобыль Пожар в Чернобыльской зоне Пожар Новости Украины
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