Пожар в Чернобыльской зоне: полиция задержала еще одного поджигателя

В Чернобыльской зоне 13 апреля вспыхнул очередной пожар. Это уже третий очаг огня в зоне отчуждения. Однако правоохранителям удалось задержать поджигателя.

Им оказался 37-летний местный житель. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

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Известно, что мужчина сжигал мусор, а остатки тлеющего костра положил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.

Когда злоумышленник вернулся на место, то увидел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, ни полиции, а пытался самостоятельно погасить огонь. Ветром огонь перебросило на территорию леса, а дальше – в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

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Обратите внимание! Верховная Рада Украины одобрила законопроект о повышении штрафов за поджог травы. Теперь минимальная сумма штрафа возрастет от 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен. Соответствующий проект закона поддержали 328 народных избранников.

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