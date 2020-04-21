Наслідки пожежі у Чорнобильській зоні зняли з дрона: моторошне відео
У зоні відчуження Чорнобильської АЕС та на території обов'язкового відселення триває гасіння пожежі. Повідомлення про перше займання надійшло ще 4 квітня, відтоді вже вигоріли гектари лісу. Наслідки цієї надзвичайної ситуації зняли з висоти пташиного польоту.
Моторошне відео показує дотла вигорілі гектари лісу та покинуті будинки на його тлі. Український та голівудський режисер, сценарист і продюсер Станіслав Капралов, який створив ролик, виклав відео на своєму ютуб-каналі.
Останні новини Пожежа у Чорнобильській зоні: потушили осередок нового займання – фото і відео
За останні 30 років відсутності людини в зоні Чорнобиля флора і фауна відродилися і стали такими, якими вони були 150 років тому, навіть незважаючи на радіацію. Тепер велика частина відродженого знову знищена,
– написав режисер Капралов у своєму фейсбуці.
Наслідки пожежі у Чорнобильській зоні – дивіться відео з дрона
Перебіг пожеж у Чорнобильській зоні: коротко
- Повідомлення про займання надійшло о 13:22 ще 4 квітня. Найгіршою ситуація була на другий день пожежі. Тоді її загальна площа становила близько 100 гектарів.
- Водночас радіаційний фон там нормалізувався. Рятувальники запевнили, що загрози населеним пунктам немає.
- 13 квітня спалахнула чергова пожежа – це був третій осередок вогню у зоні відчуження. Однак правоохоронцям вдалося затримати палія. Відомо, що чоловік спалював сміття, а рештки тліючого багаття поклав на возик, вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загоряння сухостою.
- Ввечері 13 квітня допомагати рятувальникам почала природа – у Чорнобильській зоні почав падати дощ. Наступного дня відкритого вогню вже не було.
- 16 квітня вогонь поновився. Сталося це через посилення вітру.
- На 21 квітня є три осередки горіння, які намагаються ліквідувати. Найважчою ділянкою є село Рудьки, адже там рятувальники намагаються не підпустити пожежу до кордону з сусідньою Білоруссю.
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