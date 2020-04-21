Наслідки пожежі у Чорнобильській зоні зняли з дрона: моторошне відео

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС та на території обов'язкового відселення триває гасіння пожежі. Повідомлення про перше займання надійшло ще 4 квітня, відтоді вже вигоріли гектари лісу. Наслідки цієї надзвичайної ситуації зняли з висоти пташиного польоту.

Моторошне відео показує дотла вигорілі гектари лісу та покинуті будинки на його тлі. Український та голівудський режисер, сценарист і продюсер Станіслав Капралов, який створив ролик, виклав відео на своєму ютуб-каналі.

Останні новини Пожежа у Чорнобильській зоні: потушили осередок нового займання – фото і відео

За останні 30 років відсутності людини в зоні Чорнобиля флора і фауна відродилися і стали такими, якими вони були 150 років тому, навіть незважаючи на радіацію. Тепер велика частина відродженого знову знищена,

– написав режисер Капралов у своєму фейсбуці.

Наслідки пожежі у Чорнобильській зоні – дивіться відео з дрона

Перебіг пожеж у Чорнобильській зоні: коротко

Повідомлення про займання надійшло о 13:22 ще 4 квітня. Найгіршою ситуація була на другий день пожежі. Тоді її загальна площа становила близько 100 гектарів.

Водночас радіаційний фон там нормалізувався. Рятувальники запевнили, що загрози населеним пунктам немає.

13 квітня спалахнула чергова пожежа – це був третій осередок вогню у зоні відчуження. Однак правоохоронцям вдалося затримати палія. Відомо, що чоловік спалював сміття, а рештки тліючого багаття поклав на возик, вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загоряння сухостою.

Ввечері 13 квітня допомагати рятувальникам почала природа – у Чорнобильській зоні почав падати дощ. Наступного дня відкритого вогню вже не було.

16 квітня вогонь поновився. Сталося це через посилення вітру.