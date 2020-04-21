Последствия пожара в Чернобыльской зоне сняли с дрона: жуткое видео
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и на территории обязательного отселения продолжается тушение пожара. Сообщение о первом возгорании поступило еще 4 апреля, с тех пор уже выгорели гектары леса. Последствия этой чрезвычайной ситуации сняли с высоты птичьего полета.
Жуткое видео показывает дотла выгоревшие гектары леса и заброшенные дома на его фоне. Украинский и голливудский режиссер, сценарист и продюсер Станислав Капралов, который создал ролик, выложил видео на своем ютуб-канале.
Последние новости Пожар в Чернобыльской зоне: потушили очаг нового возгорания – фото и видео
За последние 30 лет отсутствия человека в зоне Чернобыля флора и фауна возродились и стали такими, какими они были 150 лет назад, даже несмотря на радиацию. Теперь большая часть возрожденного вновь уничтожена,
– написал режиссер Капралов в своем фейсбуке.
Последствия пожара в Чернобыльской зоне – смотрите видео с дрона
Течение пожаров в Чернобыльской зоне: коротко
- Сообщение о возгорании поступило в 13:22 еще 4 апреля. Худшей ситуация была на второй день пожара. Тогда его общая площадь составила около 100 гектаров.
- В то же время радиационный фон там нормализовался. Спасатели заверили, что угрозы населенным пунктам нет.
- 13 апреля вспыхнул очередной пожар – это был третий очаг огня в зоне отчуждения. Однако правоохранителям удалось задержать поджигателя. Известно, что мужчина сжигал мусор, а остатки тлеющего костра положил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.
- Вечером 13 апреля помогать спасателям начала природа – в Чернобыльской зоне начал идти дождь. На следующий день открытого огня уже не было.
- 16 апреля огонь возобновился. Произошло это из-за усиления ветра.
- На 21 апреля есть три очага горения, которые пытаются ликвидировать. Самым тяжелым участком является село Рудьки, ведь там спасатели пытаются не подпустить пожар до границы с соседней Беларусью.
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