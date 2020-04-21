Последствия пожара в Чернобыльской зоне сняли с дрона: жуткое видео

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и на территории обязательного отселения продолжается тушение пожара. Сообщение о первом возгорании поступило еще 4 апреля, с тех пор уже выгорели гектары леса. Последствия этой чрезвычайной ситуации сняли с высоты птичьего полета.

Жуткое видео показывает дотла выгоревшие гектары леса и заброшенные дома на его фоне. Украинский и голливудский режиссер, сценарист и продюсер Станислав Капралов, который создал ролик, выложил видео на своем ютуб-канале.

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За последние 30 лет отсутствия человека в зоне Чернобыля флора и фауна возродились и стали такими, какими они были 150 лет назад, даже несмотря на радиацию. Теперь большая часть возрожденного вновь уничтожена,

– написал режиссер Капралов в своем фейсбуке.

Последствия пожара в Чернобыльской зоне – смотрите видео с дрона

Течение пожаров в Чернобыльской зоне: коротко