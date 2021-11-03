Представители российской "Авиалесохраны" сообщили, что подобная ситуация является уникальной. Поскольку обычно в это время большая часть тундры засыпана снегом.

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Сухая трава горит в Магаданской области на площади 360 гектаров. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра,

– отметили спасатели.

Они также информируют, что возникли проблемы с тушением пожара, потому что водоемы замерзли на морозе в -20 градусов. Воду приходится брать в нескольких километрах.

В МЧС добавили, что расположенным рядом поселкам Армань и Радужный ничего не угрожает.



В России горит тундра / Скриншот с видео

У него тундра горит, – Байден

Джо Байден во время своего выступления на пресс-конференции в Глазго раскритиковал Путина за бездействие в вопросах, касающихся климата. Президент США упомянул, в частности, о пожарах в Сибири.

У него (Путина – 24 канал) тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-то делать,

– сказал американский политик.

Джо Байден имел в виду то, что в России летом во время пожаров выгорело 17 миллионов гектаров.

Что известно об этих пожарах