В ответ на обвинения США Россия указала Штатам на их лесные пожары. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Важно Действительно горит тундра: В России – масштабный лесной пожар
Песков заявил, что Путин расскажет Байдену о действиях России по климату во время их очередного общения.
Убежден, что когда состоится очередное общение двух президентов, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату,
– сказал представитель Кремля.
Как Байден отругал Путина
Джо Байден возмущен бездействием российского президента Владимира Путина в вопросах, касающихся климата. Президент США упомянул, в частности, о пожарах в Сибири. Американский политик раскритиковал главу Кремля во время своего выступления на пресс-конференции в Глазго.
Президент США обеспокоен тем, что Путин не делился с другими мировыми лидерами никакими планами о том, что он собирается делать с вопросами климата. Это при том, заметил Байден, что в самой России "горит тундра".
У него (Путина – 24 канал) тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-то делать,
– возмутился Байден.
Кроме этого, политик обратил внимание и на то, что Россия, как и Китай, проигнорировали саммит ООН в Глазго и встречу G20 в Риме.