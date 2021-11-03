В ответ на обвинения США Россия указала Штатам на их лесные пожары. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Важно Действительно горит тундра: В России – масштабный лесной пожар

Песков заявил, что Путин расскажет Байдену о действиях России по климату во время их очередного общения.

Убежден, что когда состоится очередное общение двух президентов, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату,

– сказал представитель Кремля.

Как Байден отругал Путина

Джо Байден возмущен бездействием российского президента Владимира Путина в вопросах, касающихся климата. Президент США упомянул, в частности, о пожарах в Сибири. Американский политик раскритиковал главу Кремля во время своего выступления на пресс-конференции в Глазго.

Президент США обеспокоен тем, что Путин не делился с другими мировыми лидерами никакими планами о том, что он собирается делать с вопросами климата. Это при том, заметил Байден, что в самой России "горит тундра".

У него (Путина – 24 канал) тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-то делать,

– возмутился Байден.

Кроме этого, политик обратил внимание и на то, что Россия, как и Китай, проигнорировали саммит ООН в Глазго и встречу G20 в Риме.