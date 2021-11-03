Издание The Washington Post опубликовало статью, в которой журналисты утверждают, что Кремль снова перебрасывает свои войска к украинским границам. По данным спутниковых снимков, эшелоны военной техники перебрасываются из мест проведения российско-белорусских учений "Запад – 2021".

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Но не в места своей постоянной дислокации, а ближе к Донецкой области.

Якобы в российский город Каменск-Шахтинский, что в 14 километрах от украинской границы, перебрасываются 41 общевойсковая армия России, обычно базирующаяся в Сибири, и 1 гвардейская танковая армия, базирующееся под Москвой.

Россия зделала возмутительное заявление

На фоне этой информации глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров вдруг заявил, что Украина якобы специально провоцирует боевиков на Донбассе, чтобы "втянуть Россию в какие-то силовые действия".



Сергей Лавров сделал возмутительное заявление / Фото Getty Images

В Кремле тут же добавили, что они передали лидерам Франции, Германии и Украины предложения относительно встречи в нормандском формате и ожидают реакции.

Но ведь еще пару недель назад всё тот же Лавров заявлял, что Кремль не видит никакого смысла в проведении нормандского саммита, утверждая, что Украина якобы не выполнила ни одного пункта предыдущих договоренностей. Тогда что изменилось?

Почему в Кремле вдруг засуетились

Ответ на этот вопрос можно разделить на 2 части: военную и политическую. Кремль наконец начал понимать, что Украина обзавелась передовым оружием, войска НАТО готовы к активной обороне, а 2 лидера Европы, которые часто потакают Кремлю, совсем скоро могут уйти.

Военная часть

Сразу после статьи The Washington Post украинская разведка сообщила совсем противоположную информацию – Киев не заметил никакой фактической переброски войск к нашим границам.

Сообщения о эшелонах техники – это "элемент специальных информационно-психологических действий". То есть Кремль банально блефует, пытаясь запугать Украину и НАТО.

Такое поведение Кремля даже имеет свое объяснение. Начиная с июля 2021 года, риторика России в отношении Украина начала трансформироваться.

Сначала Владимир Путин, а потом и Дмитрий Медведев заявили, что Украина управляется Западом, а потому говорить они хотят не с Киевом, а как минимум с Вашингтоном.

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Позже Путин поменял и свои "красные линии". Если раньше в Кремле заявляли, что не допустят вступления Украины в НАТО, то теперь планка для агрессии якобы снизилась.

Путин заявляет, что не позволит даже не членства, а сближения Украины и НАТО. Думаю, вы помните его басни о ракетах под Харьковом, нацеленных на Москву.



Путин поменял свои "красные линии" / Фото Getty Images

Что же изменилось для Путина? Всё просто – он начал понимать, что его медленно обводят вокруг пальца, ведь Украину в НАТО так и не берут, а вот вооружение нашей армии активно наращивается.

В частности, Турция продает Bayraktar, Великобритания передает нам боевые корабли и катеры, а США – поставляет "Джавелины".

Но важен и другой момент. Происходит то, чего Путин боялся больше всего – британцы не просто передают катера, а и делятся секретом их производства в Украине, американцы готовы не просто поставлять оружие, но и наладить нашей стране его выпуск, Турция не просто продает Bayraktar, но и готовится открыть в Украине завод по производству боевых беспилотников.

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Это значит, что территория Украины теперь стратегически связана с партнерами НАТО и продвижение российских войск будет расценено не просто как нападение на соседнюю страну, но и на интересы других стран. Это прагматичный подход, который упустил Кремль.

Кроме того, в НАТО решили активно защищать Черноморский регион от российской агрессии. В акваторию моря снова вошли 2 американских эсминца: Porter и USS Mount Whitney.

Это лишь начало той стратегии, которую утвердили на недавнем саммите министров обороны стран-членов НАТО. Напомню, что её инициировал глава Пентагона Ллойд Остин сразу после визита в Украину, Грузию и Румынию.



Ллойд Остин в октябре посетил Украину / Фото Офиса Президента

Именно на этом саммите было принято решение, что эти 3 страны станут анклавом безопасности в регионе. Во время последнего саммита министр обороны Германии заявила вслух – России нужно дать понять, что НАТО готов к открытой войне против Кремля, если это потребуется.

Политическая часть

Кремль сильно напугал пример Тайваня. В последние недели произошли невероятные трансформации в политике США и ЕС относительно самоуправляемого острова.

Если раньше Запад придерживался логики двусмысленности, мол, Тайвань – это часть Китая, но должен оставаться самостоятельным, то теперь риторика резко изменилась.

США не скрывают, что направили на остров свои войска, а Джо Байден впервые в истории Белого дома прямо заявил, что Штаты готовы воевать за независимость острова.



Риторика властей США резко изменилась / Фото Getty Images

Кроме того, и США, и ЕС активно борются за политическую субъектность острова, строя с ним дипломатические отношения, пытаясь вернуть его в ООН и другие мировые организации, как отдельную от Китая единицу.

Если Запад готов к такой конфронтации с более сильным Китаем, то Путин понимает, что и обещания Запада относительно Украины тоже могут стать не пустыми словами. Россия – далеко не Китай, ей фактически нечего противопоставить.

Именно поэтому Кремль так спешит провести нормандский саммит, чтобы попытаться навязать Украине свои условия решения конфликта на Донбассе, навешать кучу обязательств, чтобы ними потом прикрываться.

Если этого не выйдет, то хотя бы затянуть время еще на пару лет.

Путина может ждать разочарование

Но и здесь российского президента может ждать разочарование, ведь он сильно полагается на позиции Ангелы Меркель и Эмануэля Макрона. Но первая совсем скоро уйдет в отставку и не факт, что новый канцлер продолжит её политику в отношении Украины и России.

Макрон вообще пошел на мировую с Байденом. В России надеялись, что скандал с подлодками, которые отказалсь покупать Австралия, окончателньо рассорит Францию и США.

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Но последний саммит G20 показал, что Макрон и Байден готовы идти на примирение. США для Франции куда более желанный партнер, чем Россия.

Именно в этом контексте становится очевидным, чего добивается Кремль своим газовым шантажом – это последнее оружие, которое может хоть как-то привязать Европу к России. Но и этот шантаж не вечен.

Поэтому у Путина и решились пойти на блеф и шантаж, чтобы выбить для себя хоть какое-то место в геополитике. Украина всё дальше уходит от России и для неё это болезненно.

Но близится тот момент, когда Россия останется один на один с этой болью.