Заступниця державного секретаря США з питань контролю озброєння та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс виступила під час кліматичного саміту ООН. Там політикиня заявила, що Штати зацікавлені у розвитку чистої ядерної енергогенерації.

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З якими країнами США готові співпрацювати

Україною;

Польщею;

Кенією;

Бразилією;

Індонезією;

Румунією.

Гроші готові виділити задля досягнення цілей цих країн в ядерній енергетиці.

До цих зусиль входять будівництво потужностей, обладнання, дослідження придатності та місць розташування, демонстраційні проєкти, ознайомчі поїздки, відвідини локацій, технічна співпраця тощо,

– наголосила Дженкінс.

Заява Нацради безпеки США