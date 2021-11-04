Заступниця державного секретаря США з питань контролю озброєння та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс виступила під час кліматичного саміту ООН. Там політикиня заявила, що Штати зацікавлені у розвитку чистої ядерної енергогенерації.
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З якими країнами США готові співпрацювати
- Україною;
- Польщею;
- Кенією;
- Бразилією;
- Індонезією;
- Румунією.
Гроші готові виділити задля досягнення цілей цих країн в ядерній енергетиці.
До цих зусиль входять будівництво потужностей, обладнання, дослідження придатності та місць розташування, демонстраційні проєкти, ознайомчі поїздки, відвідини локацій, технічна співпраця тощо,
– наголосила Дженкінс.
Заява Нацради безпеки США
- Експерти 18 безпекових центрів США оприлюднили тривожні результати дослідження. У них мовиться, що зміни світового клімату можуть призвести до глобальних конфліктів у світі.
- Зокрема, затяжні посухи та масштабні підтоплення можуть спровокувати у бідніших країнах голод.
- Тоді багатші держави конкуруватимуть за ресурси.
- Насамперед конфлікти можуть спалахнути у країнах Південної й Східної Азії.