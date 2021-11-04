Заступниця державного секретаря США з питань контролю озброєння та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс виступила під час кліматичного саміту ООН. Там політикиня заявила, що Штати зацікавлені у розвитку чистої ядерної енергогенерації.

Зауважте Україна та ще понад 40 країн світу зобов'язалися відмовитися від використання вугілля

З якими країнами США готові співпрацювати

  • Україною;
  • Польщею;
  • Кенією;
  • Бразилією;
  • Індонезією;
  • Румунією.

Гроші готові виділити задля досягнення цілей цих країн в ядерній енергетиці.

До цих зусиль входять будівництво потужностей, обладнання, дослідження придатності та місць розташування, демонстраційні проєкти, ознайомчі поїздки, відвідини локацій, технічна співпраця тощо,
– наголосила Дженкінс.

Заява Нацради безпеки США

  • Експерти 18 безпекових центрів США оприлюднили тривожні результати дослідження. У них мовиться, що зміни світового клімату можуть призвести до глобальних конфліктів у світі.
  • Зокрема, затяжні посухи та масштабні підтоплення можуть спровокувати у бідніших країнах голод.
  • Тоді багатші держави конкуруватимуть за ресурси.
  • Насамперед конфлікти можуть спалахнути у країнах Південної й Східної Азії.