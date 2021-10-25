Такого висновку дійшли експерти 18 безпекових центрів США. У своїй доповіді для Білого дому вони виокремили 3 найбільші ризики, які у найближчій перспективі загрожують світу через зміни клімату.

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Глобальне потепління може спричинити глобальний конфлікт

У звіті Національної ради безпеки США зазначені такі основні пункти:

геополітична напруга зростатиме, оскільки країни будуть сперечатися через те, як прискорити зменшення викидів парникового газу, аби досягнути цілей, закріплених у Паризькій кліматичній угоді;

посилення фізичних наслідків кліматичних змін погіршить геополітичну ситуацію в трансприкордонних гарячих точках, коли країни почнуть вживати заходів, аби захистити свої інтереси;

наукові прогнози вказують на те, що посилення впливу кліматичних змін до 2040 року і далі будуть більше відчувати в країнах, що розвиваються, і, на нашу думку, вони найменше здатні адаптуватися до таких змін.

У яких регіонах очікувати загострення

Американські експерти виділяють 2 регіони, де ризики конфлікту через нестачу палива, харчів і медикаментів – найбільші. Це країни Південної й Східної Азії: Афганістан, М'янма, Північна Корея, Пакистан та Латинської Америки: Гватемала, Гаїті, Гондурас і Нікарагуа. Криза в них спричинить нові міграційні потоки, що дестабілізують більші регіони.

На Близькому Сході й в Африці можуть стикнутися з нестачею води та харчів через значне потепління і триваліші посухи. Це також змусить людей до міграції. Перша на шляху кліматичних мігрантів з Африки й Азії – Європа, а для мігрантів з Латинської Америки – США.

Вплив клімату, зокрема значні посухи, підтоплення, потужні шторми – вимагатимуть змін у військовій сфері й збільшать попит на гуманітарну допомогу та рятувальні операції,

– мовиться у звіті Національної ради безпеки США.

Нехтують екологією заради грошей

Зменшити негативні наслідки кліматичних змін можна лише спільними зусиллями всіх урядів. Втім, далеко не всі країни визнають загрози глобального потепління.

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У Greenpeace розповіли, що Китай, Індія, Саудівська Аравія та Австралія намагалися вплинути на їхніх фахівців, які готують звіт до Глобальної кліматичної конференції у Глазго, аби ті у своїх висновках зменшили загрозу для клімату від використання викопних енергоносіїв.

Причина дуже проста – Саудівська Аравія один з найбільших експортерів нафти, Австралія – вугілля. Індія залежить від атомної енергії, відтак проти закриття АЕС, на чому наполягають екологи. У Китаї не готові відмовитися від ТЕС, які працюють на вугіллі.

Я була здивована тим, як далеко можуть зайти такі країни як Австралія чи члени ОПЕК у спробі прибрати дані наукових досліджень. Завдяки цим матеріалам встановили, що великі корпорації в їхніх країнах загальмували прогрес у розв'язанні проблем клімату, або спробували применшити результати, які встановили, що світ має відмовитися від викопного палива. Дженіфер Морган Виконавча директорка Greenpeace International

Через кліматичні зміни щороку помирає 5 мільйонів людей

Вчені підрахували, щороку через зміни клімату у світі помирає 5 мільйонів людей. 10% смертей пов'язані з надзвичайною спекою або холодом. Глобальне потепління може змінити цілі екосистеми й призвести до втрати багатьох видів тварин і рослин.

Екологи закликають уряди інтенсифікувати боротьбу зі змінами клімату. Втім, чи почують, цей заклик політики й чи почнуть діяти – покажуть результати Глобального кліматичного саміту, який стартує у Глазго 31 жовтня.

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