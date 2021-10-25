К такому выводу пришли эксперты 18 центров безопасности США. В своем докладе для Белого дома они выделили 3 самых больших риска, которые в ближайшей перспективе угрожают миру из-за изменения климата.

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Глобальное потепление может вызвать глобальный конфликт

В отчете Национального совета безопасности США указаны следующие основные пункты:

геополитическое напряжение будет расти, поскольку страны будут спорить из-за того, как ускорить уменьшение выбросов парникового газа, чтобы достичь целей, закрепленных в Парижском климатическом соглашении;

усиление физических последствий климатических изменений ухудшит геополитическую ситуацию в трансграничных горячих точках, когда страны начнут принимать меры, чтобы защитить свои интересы;

научные прогнозы указывают на то, что усиление влияния климатических изменений к 2040 году и дальше будут больше чувствовать в развивающихся странах, и, по нашему мнению, они меньше всего способны адаптироваться к таким изменениям.

В каких регионах ожидать обострения

Американские эксперты выделяют 2 региона, где риски конфликта из-за недостатка топлива, продовольствия и медикаментов – самые большие. Это страны Южной и Восточной Азии: Афганистан, Мьянма, Северная Корея, Пакистан и Латинской Америки: Гватемала, Гаити, Гондурас и Никарагуа. Кризис в них повлечет за собой новые миграционные потоки, дестабилизирующие более крупные регионы.

На Ближнем Востоке и в Африке могут столкнуться с нехваткой воды и пищи из-за значительного потепления и более продолжительных засух. Это также принудит людей к миграции. Первая на пути климатических мигрантов из Африки и Азии – Европа, а для мигрантов из Латинской Америки – США.

Влияние климата, в частности значительные засухи, подтопления, мощные штормы – потребуют изменений в военной сфере и увеличат спрос на гуманитарную помощь и спасательные операции,

– говорится в отчете Национального совета безопасности США.

Пренебрегают экологией ради денег

Уменьшить негативные последствия климатических изменений можно лишь совместными усилиями всех правительств. Впрочем, далеко не все страны признают угрозы глобального потепления.

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В Greenpeace рассказали, что Китай, Индия, Саудовская Аравия и Австралия пытались повлиять на их специалистов, которые готовят отчет к Глобальной климатической конференции в Глазго, чтобы те в своих заключениях уменьшили угрозу для климата от использования ископаемых энергоносителей.

Причина очень проста – Саудовская Аравия один из крупнейших экспортеров нефти, Австралия – угля. Индия зависит от атомной энергии, поэтому против закрытия АЭС, на чем настаивают экологи. В Китае не готовы отказаться от ТЭС, работающих на угле.

Я была удивлена тем, как далеко могут зайти такие страны как Австралия или члены ОПЕК в попытке убрать данные научных исследований. Благодаря этим материалам установили, что крупные корпорации в их странах затормозили прогресс в решении проблем климата, или попытались преуменьшить результаты, которые установили, что мир должен отказаться от ископаемого топлива. Дженифер Морган Исполнительный директор Greenpeace International

Из-за климатических изменений ежегодно умирает 5 миллионов человек

Ученые подсчитали, ежегодно из-за изменения климата в мире умирает 5 миллионов человек. 10% смертей связаны с чрезвычайной жарой или холодом. Глобальное потепление может изменить целые экосистемы и привести к потере многих видов животных и растений.

Экологи призывают правительства интенсифицировать борьбу с изменениями климата. Впрочем, услышат ли, этот призыв политики и начнут ли действовать – покажут результаты Глобального климатического саммита, который стартует в Глазго 31 октября.

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