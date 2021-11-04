Заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля вооружения и международной безопасности Бонни Дженкинс выступила во время климатического саммита ООН. Там политик заявила, что Штаты заинтересованы в развитии чистой ядерной энергогенерации.

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С какими странами США готовы сотрудничать

  • Украиной;
  • Польшей;
  • Кенией;
  • Бразилией;
  • Индонезией;
  • Румынией.

Деньги готовы выделить для достижения целей этих стран в ядерной энергетике.

В эти усилия входят строительство мощностей, оборудования, исследования годности и мест, демонстрационные проекты, ознакомительные поездки, посещение локаций, техническое сотрудничество и т. п,
– сказала Дженкинс.

Заявление Нацсовета безопасности США

  • Эксперты 18 центров безопасности США обнародовали тревожные результаты исследования. В них говорится, что изменения мирового климата могут привести к глобальным конфликтам в мире.
  • В частности, затяжные засухи и масштабные подтопления могут спровоцировать в бедных странах голод.
  • Тогда более богатые государства будут конкурировать за ресурсы.
  • Прежде всего конфликты могут вспыхнуть в странах Южной и Восточной Азии.