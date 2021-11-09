Все потому, что Москва продолжает свою агрессию против Украины. В то же время подписание хартии продемонстрирует, что у Киева есть союзники, которые заставят Россию заплатить за содеянное, объяснил министр.
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Что рассказал Кулеба о хартии
Комментируя предстоящую встречу украинско-американской комиссии, министр иностранных дел Украины подчеркнул, что в таких условиях крайне важно послать Москве соответствующий сигнал. Мол, там должны понимать, что Украина и США – едины в противодействии агрессивным действиям Кремля.
У нас есть сильные союзники и партнеры. В случае расширения российской агрессии они готовы заставить Кремль заплатить высокую цену.
– заверил чиновник.
Отметим, что намерения о подписании хартии озвучил накануне представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Это может произойти уже 10 ноября во время встречи Энтони Блинкена с Кулебой в Вашингтоне. "Нам нужно обновить хартию, чтобы в ней говорилось о вызовах ХХ века", – отметил он.
Комиссия стратегического партнерства Украина – США: что известно
- Комиссия американско-украинского стратегического партнерства работает с 2008 года. С тех пор это важный механизм для общения и сотрудничества между странами относительно общих приоритетов в широком круге вопросов.
- В ходе заседания стороны обсудят вопросы обороны Украины и противодействия российской агрессии, экономики, энергетики, инвестиций, кибербезопасности, борьбы с изменениями климата, а также поддержки внутренних трансформаций в Украине.