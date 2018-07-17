"Только благодаря мне": Трамп заявил о своих заслугах в НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что усиление НАТО является его заслугой, что плохо для России, и на этом он не остановится.
Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
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"У меня была прекрасная встреча с НАТО. Они заплатили еще 33 миллиарда долларов и в будущем будут платить сотни миллиардов долларов, только благодаря мне. НАТО было слабым, но теперь оно снова сильно (плохо для России). СМИ только и говорят, что я был груб с лидерами, но никогда не упоминают деньги!" – отметил президент США.
Источник: 24 канал
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