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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

"Только благодаря мне": Трамп заявил о своих заслугах в НАТО

71 Читати новину українською
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что усиление НАТО является его заслугой, что плохо для России, и на этом он не остановится.

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

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"У меня была прекрасная встреча с НАТО. Они заплатили еще 33 миллиарда долларов и в будущем будут платить сотни миллиардов долларов, только благодаря мне. НАТО было слабым, но теперь оно снова сильно (плохо для России). СМИ только и говорят, что я был груб с лидерами, но никогда не упоминают деньги!" – отметил президент США.

 

Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп НАТО
Источник: 24 канал
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