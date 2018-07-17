Саммит был трагической ошибкой: Трамп собирает срочное совещание после встречи с Путиным

На американского президента Дональда Трампа обрушился шквал критики от международного сообщества после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки. Даже в его Республиканской партии, так как президент США проигнорировал материалы, подготовленные его советниками для встречи с российским коллегой.

Главу Белого дома даже обвиняют в предательстве государственных интересов, и он срочно собирает совещание, чтобы решить, как действовать дальше.

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"Отношения между США и Россией еще никогда не были такими напряженными, как сегодня. Но мы смогли решить эту проблему. Всего за каких-то четыре часа", – сказал Дональд Трамп.

Не успел Трамп распрощаться с Путиным и сесть в самолет, как на него обрушился шквал критики. Дома его уже ждали протесты. Россия не является союзником США – в очередной раз напоминали надписи на плакатах.

По моему мнению, Трамп и Путин дестабилизируют мир. И не останавливаются, они продолжают это делать. В эти сложные дни нам нужна стабильность и уверенность, а они только расшатывают глобальные проблемы, в том числе и между собой,

– заявил протестующий Тоиво Цю.

Конгрессмены и американские СМИ в один голос назвали встречу Трампа и Путина тотальным провалом. Главу Белого дома не поддерживают даже в его Республиканской партии. Мол, своей дружбой с российским президентом Трамп изменил интересам США.

Я думаю, что это позорно. Позорно, что американские флаги стояли там. Этот саммит показал, что этот американский президент не способен защитить интересы США, не способен противодействовать России и не способен показать американцам, что мы сильная нация,

– прокомментировал сенатор-республиканец США Эрик Сваввел.

Джон Маккейн назвал выступление Трампа после встречи с Путиным позорным. Он напомнил, что Трамп общался с лидером государства, которій нарушил суверенитет Украины и причастен к убийствам сирийских граждан.

Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента на моей памяти. Убытки, причиненные наивностью президента, эгоизмом, ошибочной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой,

– заявил Маккейн.

Возмущены такими действиями Трампа и демократы. Так, Чак Шумер опубликовал серию твитов, в которых раскритиковал президента. Мол, тот усилил противников, а также ослабил США. Больше всего американцев возмутило то, что Путин не признал вмешательство России в американские выборы. А Трамп со всем этим согласился и все время ему поддакивал.

Путин неоднократно отрицал вмешательство в выборы 2016 года. И Трамп с этим согласился. Он его поддержал. Даже несмотря на то, что у США есть очень много доказательств об этом. Они не смогли найти общее решение проблемы.

– прокомментировал корреспондент АР в Белом доме Джилл Колвин.

Отреагировали на заявления Дональда Трампа и в американской разведке. Директор Национальной разведки США Дэн Коутс обнародовал заявление о том, что разведструктуры установили "постоянные, всеобъемлющие попытки России подорвать американскую демократию".

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Сейчас Дональд Трамп собирает срочное совещание. Он обещает объяснить все о чем говорил и что имел в виду.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин".



Во время встречи президент России признался, что позиция Дональда Трампа и США относительно украинского Крыма остается неизменной – полуостров был незаконно аннексирован Москвой. Путин также заверил, что Россия готова продлить контракт о транзите газа через Украину в случае урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".