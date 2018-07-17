Саміт був трагічною помилкою: Трамп збирає термінову нараду після зустрічі з Путіним

На американського президента Дональда Трампа обрушився шквал критики від міжнародної спільноти після зустрічі з Володимиром Путіним у Гельсінкі. Навіть в його Республіканській партії, адже президент США проігнорував матеріали підготовлені його радниками для зустрічі з російським колегою.

Очільнику Білого дому навіть закидають зраду державних інтересів і він терміново збирає нараду, щоби вирішити, як діяти далі.

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"Відносини між США і Росією ще ніколи не були такими напруженими як сьогодні. Але ми змогли вирішити цю проблему. Всього за якихось чотири години", – сказав Дональд Трамп.

Не встиг Трамп розпрощатися з Путіним і сісти в літак, а на нього обрушився шквал критики. Вдома на нього чекали протести. Росія не є союзником США – вкотре нагадали написи на плакатах.

На мою думку, Трамп і Путін дестабілізують світ. І не зупиняються, вони продовжують це робити. У ці складні дні нам потрібна стабільність і впевненість, а вони тільки розхитують глобальні проблеми, в тому числі й між собою,

– заявив протестувальник Тоіво Цю.

Конгресмени та американські ЗМІ в один голос назвали зустріч Трампа та Путіна тотальним провалом. Главу Білого дому не підтримують навіть у його Республіканській партії. Мовляв, своєю дружбою з російським президентом, Трамп зрадив інтересам США.

Я думаю, що це ганебно. Ганебно, що американські прапори стояли там. Цей саміт показав, що цей американський президент не здатен захистити інтереси США, не здатен протидіяти Росії та не здатен показати американцям, що ми сильна нація,

– прокоментував сенатор-республіканець США Ерік Сваввел.

Джон Маккейн назвав виступ Трампа після зустрічі з Путіним ганебним. Він нагадав, що Трамп спілкувався з лідером держави, який порушив суверенітет України та причетний до вбивств сирійських громадян.

Сьогоднішня прес-конференція в Гельсінкі була одним з найганебніших виступів американського президента на моїй пам'яті. Збитки, завдані наївністю президента, егоїзмом, помилковою еквівалентністю і симпатією до автократів, важко підрахувати. Але ясно, що саміт в Гельсінкі був трагічною помилкою,

– заявив Маккейн.

Обурені такими діями Трампа і демократи. Так, Чак Шумер опублікував серію твітів, в яких розкритикував президента. Мовляв той посилив супротивників, а також послабив США. Найбільше американців обурило, що Путін не визнав втручання Росії у американські вибори. А Трамп з усім цим погодився і весь час йому підтакував.

Путін неодноразово заперечував втручання у вибори 2016 року. І Трамп із цим погодився. Він його підтримав. Навіть попри те, що у США є дуже багато доказів про це. Вони не змогли знайти спільного вирішення проблеми.

– прокоментував кореспондент АР у Білому домі Джилл Колвін.

Відреагували на заяви Дональда Трампа і в американській розвідці. Директор Національної розвідки США Ден Коутс оприлюднив заяву про те, що розвідструктури встановили "постійні, всеосяжні спроби Росії підірвати американську демократію".

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Зараз Дональд Трамп збирає термінову нараду. Він обіцяє пояснити все про що говорив і що мав на увазі.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.



Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною – півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".