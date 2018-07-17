18:24
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Саміт був трагічною помилкою: Трамп збирає термінову нараду після зустрічі з Путіним

4975 Читать новость на русском

На американського президента Дональда Трампа обрушився шквал критики від міжнародної спільноти після зустрічі з Володимиром Путіним у Гельсінкі. Навіть в його Республіканській партії, адже президент США проігнорував матеріали підготовлені його радниками для зустрічі з російським колегою.

Очільнику Білого дому навіть закидають зраду державних інтересів і він терміново збирає нараду, щоби вирішити, як діяти далі. 

Читайте також: Ключові домовленості між Трампом і Путіним залишилися поза кадром, – політексперт

"Відносини між США і Росією ще ніколи не були такими напруженими як сьогодні. Але ми змогли вирішити цю проблему. Всього за якихось чотири години", – сказав Дональд Трамп.

Не встиг Трамп розпрощатися з Путіним і сісти в літак, а на нього обрушився шквал критики. Вдома на нього чекали протести. Росія не є союзником США – вкотре нагадали написи на плакатах.

На мою думку, Трамп і Путін дестабілізують світ. І не зупиняються, вони продовжують це робити. У ці складні дні нам потрібна стабільність і впевненість, а вони тільки розхитують глобальні проблеми, в тому числі й між собою,
– заявив протестувальник Тоіво Цю.

Конгресмени та американські ЗМІ в один голос назвали зустріч Трампа та Путіна  тотальним провалом. Главу Білого дому не підтримують навіть у його Республіканській партії. Мовляв, своєю дружбою з російським президентом, Трамп зрадив інтересам США.

Я думаю, що це ганебно. Ганебно, що американські прапори стояли там. Цей саміт показав, що цей американський президент не здатен захистити інтереси США, не здатен протидіяти Росії та не здатен показати американцям, що ми сильна нація,
– прокоментував сенатор-республіканець США Ерік Сваввел.

Джон Маккейн назвав виступ Трампа після зустрічі з Путіним ганебним. Він нагадав, що Трамп спілкувався з лідером держави, який порушив суверенітет України та причетний до вбивств сирійських громадян.

Сьогоднішня прес-конференція в Гельсінкі була одним з найганебніших виступів американського президента на моїй пам'яті. Збитки, завдані наївністю президента, егоїзмом, помилковою еквівалентністю і симпатією до автократів, важко підрахувати. Але ясно, що саміт в Гельсінкі був трагічною помилкою,
– заявив Маккейн.

Обурені такими діями Трампа і демократи. Так, Чак Шумер опублікував серію твітів, в яких розкритикував президента. Мовляв той посилив супротивників, а також послабив США. Найбільше американців обурило, що Путін не визнав втручання Росії у американські вибори. А Трамп з усім цим погодився і весь час йому підтакував.

Путін неодноразово заперечував втручання у вибори 2016 року. І Трамп із цим погодився. Він його підтримав. Навіть попри те, що у США є дуже багато доказів про це. Вони не змогли знайти спільного вирішення проблеми.
– прокоментував кореспондент АР у Білому домі Джилл Колвін.

Відреагували на заяви Дональда Трампа і в американській розвідці. Директор Національної розвідки США Ден Коутс оприлюднив заяву про те, що розвідструктури встановили "постійні, всеосяжні спроби Росії підірвати американську демократію".

Читайте також: У Сенаті США закликали посилити санкції проти РФ після зустрічі Трампа з Путіним

Зараз Дональд Трамп збирає термінову нараду. Він обіцяє пояснити все про що говорив і що мав на увазі.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.

Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною – півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Теги: Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Дональд Трамп Новини США Володимир Путін Джон Маккейн
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Шок, ганьба і держзрада: як світ критикує зустріч Трампа і Путіна
сьогодні, 18:01 Шок, ганьба і держзрада: як світ критикує зустріч Трампа і Путіна
243
Чемпіонат світу з футболу на прикладі багатоповерхівки
сьогодні, 17:05 Чемпіонат світу з футболу на прикладі багатоповерхівки
Олекса Коба 307
"Це катастрофа": у мережі показали шокуючі фото з курортів окупованого Криму
сьогодні, 16:34 "Це катастрофа": у мережі показали шокуючі фото з курортів окупованого Криму
1882
Саміт був трагічною помилкою: Трамп збирає термінову нараду після зустрічі з Путіним
сьогодні, 16:31 Саміт був трагічною помилкою: Трамп збирає термінову нараду після зустрічі з Путіним
4969
Хто такий Пол Винник і чому це важливо знати
сьогодні, 16:03 Хто такий Пол Винник і чому це важливо знати
Катерина Петренко 1147
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
В обхід не вийшло: Росія знову пустила потяги через Україну
 27 лютого , 12:43
Мені байдуже, де вигравати, – Усик зробив неочікувану заяву щодо фінального бою з Гассієвим
 6 лютого , 12:37
У МЗС Литви назвали дату, коли може значно посилитися агресія Росії на Донбасі
 21 червня , 13:14
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук