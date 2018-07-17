У Сенаті США закликали посилити санкції проти РФ, після зустрічі Трампа з Путіним

У Сенаті Сполучених Штатів Америки закликають до посилення санкцій проти Російської Федерації після саміту президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна у Гельсінкі.

Про це повідомляє Reuters.

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На посиленні санкцій наполягає лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер.

"Лідер Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер закликав дві основні партії докласти зусиль у питанні щодо посилення санкцій проти Москви після саміту американського президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі у понеділок", – передає агентство.

Також, Шумер попросив колег з Республіканської партії запросити для надання свідчень у Конгресі членів команди з питань національної безпеки, які супроводжували Трампа під час саміту.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.