Зустріч Трампа і Путіна може призвести до пом’якшення санкцій, – експерт

Відносний успіх Чемпіонату світу з футболу не стане приводом для пом’якшення антиросійських санкцій. Однак така загроза може виникнути після зустрічі Трампа і Путіна.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Політолог нагадує: під час Чемпіонату світу з футболу ЄС продовжив санкції проти Росії на півроку. А ось зустріч Трампа і Путіна може вплинути на санкційний режим.

Якщо станеться якесь зближення Трампа і Путіна, вони продемонструють готовність домовлятися, наприклад, по Сирії, то для частини європейських лідерів це може стати аргументом. Якщо Трамп домовляється, то чому так само не зробити ЄС, де прагнуть домовлятися з РФ і знімати санкції. І цю ідею можуть спробувати поступово просувати. А Чемпіонат по футболу – додатковий аргумент, що все пройшло без ексцесів. Росія може брати участь у глобальному порядку денному. І нічого "страшного",

– зауважив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.