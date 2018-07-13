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"Путін – ворог Америки": Маккейн зробив жорстку заяву перед зустріччю лідерів США і РФ

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Маккейн нагадав Трампу, що Путін є ворогом США
Маккейн нагадав Трампу, що Путін є ворогом США / Фото з відкритих джерел

Сенатор Джон Маккейн нагадав президенту США Дональду Трампу перед його зустріччю з президентом Росії, що Володимир Путін не просто конкурент, а ворог Америки.

Відповідну заяву Маккей розмістив на своїй офіційній сторінці.

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"Путін зовсім не друг і не просто конкурент. Путін є ворогом Америки, і не тому, що ми так хочемо, а тому, що він вибрав це", – заявив сенатор.

За його словами, російський президент проявляє агресію у цілому світі.

Він вибрав вторгнення в Україну і анексію Криму. Він вибрав допомогу режиму Асада, який вбиває сирійський народ. Він вибрав атаку на вибори в Америці і підрив демократичних інститутів в усьому світі і в самій Росії,
– наголосив Маккейн.

Сенатор додав, що Трамп має змусити Путіна на зустрічі в Гельсінкі відповідати за свої дії, а якщо цього не вдасться досягти, лідерські позиції США у світі виявляться під загрозою.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Джон Маккейн Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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