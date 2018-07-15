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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Встреча Трампа и Путина может привести к смягчению санкций, – эксперт

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Трамп стремится договориться с Путиным
Трамп стремится договориться с Путиным / Фото из открытых источников

Относительный успех Чемпионата мира по футболу не станет поводом для смягчения антироссийских санкций. Однако такая угроза может возникнуть после встречи Трампа и Путина.

Об этом 24 канала рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Политолог напоминает: во время Чемпионата мира по футболу ЕС продлил санкции против России на полгода. А вот встреча Трампа и Путина может повлиять на санкционный режим.

Если произойдет какое-то сближение Трампа и Путина, они продемонстрируют готовность договариваться, например, по Сирии, то для части европейских лидеров это может стать аргументом. Если Трамп договаривается, то почему так же не сделать ЕС, где стремятся договариваться с РФ и снимать санкции. И эту идею могут попробовать постепенно продвигать. А Чемпионат по футболу – дополнительный аргумент, что все прошло без эксцессов. Россия может участвовать в глобальной повестке дня. И ничего "страшного",
– отметил Владимир Фесенко.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, президент США Дональд Трамп спрашивать Владимира Путина о его отрицание того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Дональд Трамп Украина – Россия Санкции
Источник: 24 Канал
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