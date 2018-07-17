16:40
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Ключові домовленості між Трампом і Путіним залишилися поза кадром, – політексперт

988 Читать новость на русском
Трамп дуже хоче домовитися з Путіним
Трамп дуже хоче домовитися з Путіним / Фото з відкритих джерел

Зустріч Трампа і Путіна була більше кулуарного типу без конкретних швидких наслідків. Всі основні домовленості між Трампом і Путіним залишилися поза кадром. Але можна зробити два чіткі висновки.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Василь Мокан.

Читайте також: У Сенаті США закликали посилити санкції проти РФ після зустрічі Трампа з Путіним

За його словами, Трамп ініціював зустріч з Путіним, щоб розуміти, як можна налагодити стосунки з РФ, до чого прагне президент США. Проходила звірка годинників між лідерами найбільших ядерних держав з приводу всіх проблемних геополітичних питань.

В результаті ми побачили, що пріоритетами для Трампа є КНДР, Іран, Сирія, торгові взаємовідносини з ЄС, Китаєм і РФ. Для Путіна головними питаннями є Крим і Україна, розширення НАТО. Трамп свідомо не згадав Крим і Україну, щоб дати можливість Путіну коментувати хід переговорів. Трамп грав номером два на цих переговорах,
– вважає Мокан.

По-перше, говорить експерт, у даному тандемі Путін проявив себе більш сильним переговірником. Трамп виглядав слабшим, що не характерно для нього. Адже він зажди намагається показати домінування США.

"По-друге, виступи і коментарі Трампа викликали жорстку критику політичного істеблішменту США, в тому числі і партнерів з Республіканської партії. Це означає, якщо Трамп спробує відхилитися від традиційної зовнішньої політики США, то буде чітка протидія Конгресу і Сенату. Зрозуміло, що Путін пропонував біполярну угоду на кшталт розділення зон впливу, де Україна потрапить до російської орбіти", – зазначив Василь Мокан.

При цьому політолог не виключає, що Трамп і Путін могли досягти домовленостей щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Трамп не випадково виступає проти "Північного потоку-2", тому що Європа – потенційний ринок постачання американських ресурсів. А Росія в даному випадку більш конкурентоздатна. Не виключено, що вони домовилися про те, що США не накладатиме жорсткі санкції на компанії, які братимуть участь у будівництві газопроводу, а взамін Росія дає гарантії Україні по збереженні обсягів транзиту російського газу через нашу ГТС,
– зауважив Мокан.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.

Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною – півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Анексія Криму Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Північний потік-2
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Пол Винник і чому це важливо знати
сьогодні, 16:03 Хто такий Пол Винник і чому це важливо знати
Катерина Петренко 608
Роковини трагедії MH-17: Росія відповість і за цей свій злочин теж
сьогодні, 15:01 Роковини трагедії MH-17: Росія відповість і за цей свій злочин теж
Блог Соцмережі 314
Бій Усик – Гассієв: дата та час поєдинку
сьогодні, 14:58 Бій Усик – Гассієв: дата та час поєдинку
8322
"В ресторан збираємось": з'явились фото і відео, як пенсіонерам платять за акцію під САП
сьогодні, 15:30 "В ресторан збираємось": з'явились фото і відео, як пенсіонерам платять за акцію під САП
520
Які доленосні рішення для бізнесу прийняла Рада на останній сесії: огляд законів
сьогодні, 13:00 Які доленосні рішення для бізнесу прийняла Рада на останній сесії: огляд законів
Тетяна Острікова 281
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Довічно ув'язнений одружився у виправній колонії у Харкові: відео
 31 березня , 10:52
Під посольством Росії у Києві з'явилися труни найманців: фото, відео
2 червня , 13:23
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук