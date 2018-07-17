Ключові домовленості між Трампом і Путіним залишилися поза кадром, – політексперт

Зустріч Трампа і Путіна була більше кулуарного типу без конкретних швидких наслідків. Всі основні домовленості між Трампом і Путіним залишилися поза кадром. Але можна зробити два чіткі висновки.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Василь Мокан.

Читайте також: У Сенаті США закликали посилити санкції проти РФ після зустрічі Трампа з Путіним

За його словами, Трамп ініціював зустріч з Путіним, щоб розуміти, як можна налагодити стосунки з РФ, до чого прагне президент США. Проходила звірка годинників між лідерами найбільших ядерних держав з приводу всіх проблемних геополітичних питань.

В результаті ми побачили, що пріоритетами для Трампа є КНДР, Іран, Сирія, торгові взаємовідносини з ЄС, Китаєм і РФ. Для Путіна головними питаннями є Крим і Україна, розширення НАТО. Трамп свідомо не згадав Крим і Україну, щоб дати можливість Путіну коментувати хід переговорів. Трамп грав номером два на цих переговорах,

– вважає Мокан.

По-перше, говорить експерт, у даному тандемі Путін проявив себе більш сильним переговірником. Трамп виглядав слабшим, що не характерно для нього. Адже він зажди намагається показати домінування США.

"По-друге, виступи і коментарі Трампа викликали жорстку критику політичного істеблішменту США, в тому числі і партнерів з Республіканської партії. Це означає, якщо Трамп спробує відхилитися від традиційної зовнішньої політики США, то буде чітка протидія Конгресу і Сенату. Зрозуміло, що Путін пропонував біполярну угоду на кшталт розділення зон впливу, де Україна потрапить до російської орбіти", – зазначив Василь Мокан.

При цьому політолог не виключає, що Трамп і Путін могли досягти домовленостей щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Трамп не випадково виступає проти "Північного потоку-2", тому що Європа – потенційний ринок постачання американських ресурсів. А Росія в даному випадку більш конкурентоздатна. Не виключено, що вони домовилися про те, що США не накладатиме жорсткі санкції на компанії, які братимуть участь у будівництві газопроводу, а взамін Росія дає гарантії Україні по збереженні обсягів транзиту російського газу через нашу ГТС,

– зауважив Мокан.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.



Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною – півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".