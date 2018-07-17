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Ключевые договоренности между Трампом и Путиным остались за кадром, – политэксперт

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Трамп очень хочет договориться с Путиным
Трамп очень хочет договориться с Путиным / Фото из открытых источников

Встреча Трампа и Путина была более кулуарного типа без конкретных быстрых последствий. Все основные договоренности между Трампом и Путиным остались за кадром. Но можно сделать два четких вывода.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Василий Мокан.

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По его словам, Трамп инициировал встречу с Путиным, чтобы понимать, как можно наладить отношения с РФ, к чему стремится президент США. Проходила сверка часов между лидерами крупнейших ядерных держав по поводу всех проблемных геополитических вопросов.

В результате мы увидели, что приоритетами для Трампа является КНДР, Иран, Сирия, торговые взаимоотношения с ЕС, Китаем и РФ. Для Путина главными вопросами являются Крым и Украина, расширение НАТО. Трамп сознательно не упомянул Крым и Украину, чтобы дать возможность Путину комментировать ход переговоров. Трамп играл номером два на этих переговорах,
– считает Мокан.

Во-первых, говорит эксперт, в данном тандеме Путин проявил себя более сильным переговорщиком. Трамп выглядел слабее, что не характерно для него. Ведь он всегда пытается показать доминирование США.

"Во-вторых, выступления и комментарии Трампа вызвали жесткую критику политического истеблишмента США, в том числе и партнеров Республиканской партии. Это значит, если Трамп попытается уклониться от традиционной внешней политики США, то будет четкое противодействие Конгресса и Сената. Понятно, что Путин предлагал биполярное соглашение вроде разделения зон влияния, где Украина попадет в российскую орбиту", – отметил Василий Мокан.

При этом политолог не исключает, что Трамп и Путин могли достичь договоренностей относительно строительства газопровода "Северный поток-2".

Трамп не случайно выступает против "Северного потока-2", потому что Европа – потенциальный рынок поставки американских ресурсов. А Россия в данном случае более конкурентоспособная. Не исключено, что они договорились о том, что США не будет накладывать жесткие санкции на компании, которые будут участвовать в строительстве газопровода, а взамен Россия дает гарантии Украине относительно сохранения объемов транзита российского газа через нашу ГТС,
– заметил Мокан.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин".

Во время встречи президент России признался, что позиция Дональда Трампа и США относительно украинского Крыма остается неизменной – полуостров был незаконно аннексирован Москвой. Путин также заверил, что Россия готова продлить контракт о транзите газа через Украину в случае урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Северный поток-2
Источник: 24 Канал
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