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"Тільки завдяки мені": Трамп заявив про свої заслуги в НАТО

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп заявив, що посилення НАТО є його заслугою, що погано для Росії, і на цьому він не зупиниться.

Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.

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"У мене була прекрасна зустріч з НАТО. Вони заплатили ще 33 мільярди доларів і в майбутньому будуть платити сотні мільярдів доларів, тільки завдяки мені. НАТО був слабким, але тепер він знову сильний (що погано для Росії). ЗМІ тільки й говорять, що я був грубий з лідерами, але ніколи не згадують гроші!" – зазначив президент США.

 

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп НАТО
Джерело: 24 канал
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