Об этом в эфире с Марком Фейгиным на ютуб-канале ФЕЙГИНLIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. По его словам, впервые со дня отступления русская артиллерия открыла огонь по Правому берегу Днепра. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Обратите внимание Сейчас идет подготовка к следующим этапам контрнаступления, а Россия переходит к обороне – Подоляк
ВСУ отвечает
Советник главы ОПУ отметил, что для россиян это привычно – другого от них никто не ожидал.
ВСУ отвечает, но в отличие от россиян действуем планово по заранее разведанным целям и имеем успехи. Некоторые – очень яркие, на пол неба,
– сообщил Арестович.
По его словам, ВСУ снова били по аэродрому в Чаплинке, и там была яркая детонация. Попали по боекомплектам и по другим целям – штабам, скоплению войск, складам.
Атака россиян захлебнулась
Арестович продолжает, что в Запорожье в районе Гуляйполя атака россиян захлебнулась.
"Подскочили наши резервы – именно артиллерия – и начала работать по тем, кто пытался наступать. Им там сейчас очень больно, и вперед они не продвигаются вторые сутки", – рассказал спикер.
Арестович говорит, что на линии от Угледара до Кременной происходит несколько атак в сутки. Особенно жарко на участках возле Бахмута и Соледара. Это тактические действия, не несущие серьезной угрозы и принципиального потенциала для изменения характера войны – хотя бы на уровне регионально-оперативном.
Российская армия потрескалась
Советник изобразил вокруг фронтовую обстановку: новые российские войска перебрасываются на Луганское (Кременная – Сватово) и Донецкое направления. Пока их мало – на Луганское направление примерно батальон.
Но в Луганск сейчас заехало большое количество военных – это мобилизованные и восстановленные. И немного – на Донецкое направление – батальоны, даже не бригады,
– отметил собеседник.
По его словам, есть место, где оккупанты развернули тыловой командный пункт 106 десантной дивизии – на Луганском направлении. Но самих подразделений пока не видно.
"Там штаб и пара батальонов, в лучшем случае. Сейчас и это приличная по размеру военная сила. Настолько потрепалась российская армия в этой войне, что 2 батальона считаются большой прибылью", — отметил Алексей Арестович.
Арестович рассказал о ситуации на фронте и победах ВСУ: смотрите видео
Действия оккупантов после отступления из Херсона: последние новости
- Оккупанты активно готовятся к обороне на левобережье Херсонской области. В то же время, они определили место основного удара – на линии Донецкого фронта. Это участок более 100 километров – от Угледара до Белогоровки под Лисичанском.
- Российские войска будут пытаться наступать и планируют усилить Луганское направление, перекинув туда дополнительные части, которые смогли вывести с правобережья Херсонской области. Но при этом россияне пренебрегают комплектованием, перегруппировкой и восстановлением боеспособности подразделений из Херсона.
- По информации Генштаба, в город Новоайдар в Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления. Для наращивания инженерного оборудования оборонных рубежей в районе Михайловки (Запорожская область) оккупанты планируют использование мощностей предприятий в Пришибе Запорожской области.
- Оккупационные войска, вышедшие с правого берега Херсонской области, вероятно перебросят на другие направления. Вариантов несколько, среди них – Донецкий, Белорусский и даже Сумской.