Про це в ефірі з Марком Фейгіним на ютуб-каналі ФЕЙГИНLIVE розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. За його словами, вперше з дня відступу російська артилерія відкрила вогонь по Правому берегу Дніпра. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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ЗСУ відповідає

Радник глави ОПУ зазначив, що для росіян це звично – іншого від них ніхто не очікував.

ЗСУ відповідає, але на відміну від росіян діємо планово по заздалегідь розвідданим цілям і маємо успіхи. Деякі – дуже яскраві, на пів неба,

– повідомив Арестович.

За його словами, ЗСУ знову били по аеродрому у Чаплинці, і там була яскрава детонація. Влучили по боєкомплектах, та по іншім цілям – штабам, скупченню військ, складам.

Атака росіян захлинулась

Арестович продовжує, що на Запоріжжі у районі Гуляйполя атака росіян захлинулась.

"Підскочили наші резерви – саме артилерія – і почала працювати по тім, хто намагався наступати. Їм там зараз дуже боляче, і вперед вони не просуваються другу добу", – розповів речник.

Арестович мовить, що на лінії від Вугледару до Кремінної відбувається декілька атак на добу. Особливо гаряче на ділянках біля Бахмуту та Соледара. Це тактичні дії, що не несуть серйозної загрози і принципового потенціалу для змінення характеру війни – хоча б на рівні регіонально-оперативному.

Російська армія потріпалась

Радник змалював навколо фронтову обстановку: нові російські війська перекидаються на Луганський (Кремінна – Сватове) і Донецький напрямки. Поки що їх мало – на Луганський напрямок приблизно батальйон.

Але в Луганськ зараз заїхала велика кількість військових – це мобілізовані та відновлені. І небагато – на Донецький напрямок – батальйони, навіть не бригади,

– зазначив співрозмовник.

За його словами, є місце, де окупанти розгорнули тиловий командний пункт 106 десантної дивізії – на Луганському напрямку. Але самих підрозділів поки не видно.

"Там штаб і пара батальйонів, у кращому випадку. Зараз і це є пристойною за розміром військовою силою. Настільки потріпалася російська армія у цій війні, що 2 батальйони вважаються великим прибутком", – зазначив Олексій Арестович.

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