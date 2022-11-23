Оккупанты жалуются, что их отправили на фронт в Луганской области без подготовки и снаряжения. России настолько безразлично свое "пушечное мясо", что будущим "двухсотым" вручили только снаряды. В конце концов, захватчики уже давно стали живым объяснением, что такое "обезьяна с гранатой", сообщает 24 канал .

Интересно Гибнут через 23 дня после мобилизации еще на полигонах: какие потери россиян с сентября

Пропагандисты на российском телевидении любят пересказывать кремлевскую басню о "своих не бросаем". Это – главный козырь, которым будущих двухсотых пытаются заманить в ряды "второй армии мира". В то же время реальность – совсем другая: "мобики" жалуются, что их "кинули" все.

Долгое время оккупанты просто бродили по лесам. Многие из них уже отправились на концерт к Кобзону. А те, кто еще остался, страдают. Они уже понимают, что от черных пакетов не спрятаться и умоляют о спасении.

В то же время, сколько бы ни выли "мобики", в бункере – хорошая звукоизоляция.

"Мобиков" отстреливали свои же

Оккупанты рассказали, что их долгое время обманывали свои же. "Мобикам" не рассказали, куда их отправят. Информация менялась каждый день. В Луганской области все вражеское "руководство" пропало без вести. В конце концов, по "мобикам" открыли огонь свои же.

Мы промокли. Мы были разбиты. Часть – уничтожена. Мы живы. Помогите нам,

– воют "мобики".

Броня, которую в Серпухове выдали пушечному мясу, не спасает от пуль, а каска раскололась после первого удара ножом.

"Мобики" жалуются на трудную судьбу: смотрите видео

Больницы Луганщины – переполнены оккупантами

Генштаб ВСУ 23 ноября сообщил, что больницы в Луганской области – переполнены оккупантами. Количество "трехсотых" оккупантов растет, как на дрожжах. В частности новая партия раненых мобиков поступила в больницу Горловки.

Так, в больничные учреждения города Горловка в течение последних дней доставлено более 30 тяжелораненых военнослужащих с северо-западной окраины города,

– говорится в сообщении.

"Мобикам" не хватает лекарств, еды и воды.

Заметьте – новые данные о потерях врага: смотрите видео