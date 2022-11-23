Больницы Горловки переполнены "300-ми"оккупантами

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 23 ноября подчеркнули, что враг продолжает нести значительные потери.

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Так, в больничные учреждения города Горловка в течение последних дней доставлено более 30 тяжелораненых военнослужащих с северо-западной окраины города,

– говорится в сводке.

Впрочем, в Генштабе отметили, что на временно занятой территории Луганской области оккупанты продолжают принудительное переселение проукраински настроенных жителей.

"Под предлогом контр-диверсионных действий в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежниково и Штормовое Луганской области вывезено около 20 местных фермеров", – говорится в сообщении.

Подтвержденные удары

В Генштабе подтвердили поражение силами обороны живой силы и военной техники российской армии за предыдущие дни.

Так, в Луганской области поражен склад боеприпасов, как следствие около 50 оккупантов уничтожено, еще 50 получили ранения.

В Запорожской области потери врага составили до 15 человек убитыми и до 20 ранеными.

Отмечают, что авиация ВСУ на протяжении суток нанесла 4 удара: 3 – по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по позиции зенитного ракетного комплекса. В то же время, воины ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения личного состава и ВВТ врага и позицию ЗРК оккупантов.

Ситуация по всем направлениям фронта

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, в ВСУ не видят признаков формирования наступательных группировок врага.

направлениях ситуация без существенных изменений, в ВСУ не видят признаков формирования наступательных группировок врага. На Северском направлении враг обстрелял из реактивных систем залпового огня район населенного пункта Кустино Сумской области.

направлении враг обстрелял из реактивных систем залпового огня район населенного пункта Кустино Сумской области. На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области россияне продолжают удерживать подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрел позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи госграницы Украины.

направлении в приграничных районах Белгородской области россияне продолжают удерживать подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрел позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи госграницы Украины. На Купянском и Лиманском направлениях враг обороняется. Совершает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Макеевка и Белогоровка в Луганской области.

направлениях враг обороняется. Совершает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Макеевка и Белогоровка в Луганской области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

Внимание! Россияне вели обстрел из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Зеленополье, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. От артиллерийского огня противника пострадали районы около 10 населённых пунктов.

направлениях враг обороняется. От артиллерийского огня противника пострадали районы около 10 населённых пунктов. На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Задействовали ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области и Херсон, Токаревка, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

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