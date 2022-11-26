Лише протягом минулої доби наші воїни відмінусували ще 560 російських окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зверніть увагу Декілька сотень ворогів вже пішли за кораблем: втрати ворога станом на 25 листопада

Актуальні втрати росіян в Україні

У техніці ворог втратив: