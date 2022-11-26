Лише протягом минулої доби наші воїни відмінусували ще 560 російських окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зверніть увагу Декілька сотень ворогів вже пішли за кораблем: втрати ворога станом на 25 листопада
Актуальні втрати росіян в Україні
У техніці ворог втратив:
- Танків – 2901 (+2) одиниці;
- бойових броньованих машин – 5848 (+4) одиниці;
- артилерійських систем – 1896 (+1) одиниця;
- РСЗВ – 395 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 209 (+0) одиниць;
- літаків – 278 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 261 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1) одиниці;
- крилатих ракет – 531 (+0) одиниць;
- кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) одиниці;
- спеціальної техніки – 163 (+0) одиниць.