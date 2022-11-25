Ігор Кобзєв дозволив собі таку цинічність на зустрічі з матерями військових, які загинули на війні в Україні.
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Кобзаєв таким чином начебто згадав слова своєї матері, з якими вона відпускала його до військового училища:"Ти сьогодні належиш уже не мені, ти належиш державі".
Губернатор також заявив, що загиблі під час війни в Україні "зробили це на користь країни, на користь батьківщини, на користь усіх нас".
Кого нас – він не уточнив. Мабуть, мав на увазі путінський режим убивць.
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Росіяни гинуть на війні в Україні: останні новини
- У розвідці Великої Британії повідомили, що "мобілізовані" у великій кількості гинуть у Донецькій області. Найбільше втрат фіксують внаслідок спроб ворога штурмувати Бахмут.
- Також чималих втрат ворог міг зазнати поблизу Сватового на Луганщині – теж переважно серед мобілізованих.
- В Росії намагались бунтувати проти примусової мобілізації та перекидання непідготовлених солдат на найгарячіші напрямки фронту, але марно. Тож, змирились.
- Росія також продовжує кидати на війну людей з інвалідністю. Так, родичка одного з військовослужбовців поскаржилася, що на війну відправили чоловіка, який на одне око не бачить.
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