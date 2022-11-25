Тільки протягом минулої доби наші воїни відмінусували ще 430 російських загарбників, які прийшли вбивати українців. Втім, у Генштабі зазначають, що дані не остаточні, адже тривають активні бої і рахувати ворожі втрати непросто.

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Втрати ворогів на війні в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 листопада орієнтовно склали 86 150 (+430) осіб особового складу,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Ба більше, у російських загарбників шалені втрати в техніці. Зокрема:

  • Танків – 2899 (+1) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 5 844 (+5) одиниць,
  • артилерійських систем – 1 895 (+6) одиниць,
  • РСЗВ – 395 (+0) одиниць,
  • засобів ППО – 209 (+0) одиниць,
  • літаків – 278 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),
  • крилатих ракет – 531 (+0),
  • кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 404 (+4) одиниць,
  • спеціальної техніки – 163 (+2).


Актуальні втрати росіян станом на 25 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Коротко про ліквідацію ворогів в Україні

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