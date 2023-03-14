Впрочем, нам так или иначе нужно освобождать украинскую землю. Так что суть не в символизме. Об этом 24 Канала сказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

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"Мы можем ситуативно оттянуться на другие боевые порядки, сохранить жизнь того или иного бойца и спасти метр – два квадратных земли", – заметил военный.

Но, согласно тактике ведения боевых действий, отмечает майор, восстанавливать позиции сложнее, чем их удерживать. Сегодня очень важно стоять на оборонных рубежах и делать все, чтобы останавливать врага.

"Символизма у Бахмута для меня напрямую нет. У меня есть четкие задачи по обороне. Это будет Бахмут, другой поселок или город – я буду его так же защищать", – резюмировал Кудряшов.

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