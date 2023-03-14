Впрочем, нам так или иначе нужно освобождать украинскую землю. Так что суть не в символизме. Об этом 24 Канала сказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.
Достойно внимания Пока не удается: майор ВСУ назвал единственный план России по Бахмуту
"Мы можем ситуативно оттянуться на другие боевые порядки, сохранить жизнь того или иного бойца и спасти метр – два квадратных земли", – заметил военный.
Но, согласно тактике ведения боевых действий, отмечает майор, восстанавливать позиции сложнее, чем их удерживать. Сегодня очень важно стоять на оборонных рубежах и делать все, чтобы останавливать врага.
"Символизма у Бахмута для меня напрямую нет. У меня есть четкие задачи по обороне. Это будет Бахмут, другой поселок или город – я буду его так же защищать", – резюмировал Кудряшов.
Последние потери врага
- Российская армия продолжает терять на фронте тысячи единиц личного состава. В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 740 оккупантов.
- Так, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 160 540 солдат. Цифра не окончательная, потому что подсчет усложнен из-за интенсивных боевых действий.
- Кроме того, россияне несут огромные потери в технике. За последние сутки наши военные уничтожали: 10 танков, 15 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, 11 БПЛА оперативно-тактического уровня, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 5 единиц специальной техники.