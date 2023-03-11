Такие прогнозы в эфире 24 Канала прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он рассказал, что именно нужно Украине для контрнаступления.
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От чего зависит контрнаступление ВСУ
Собеседник назвал ряд вопросов, которые должны быть ключевым индикатором для Украины относительно готовности к контрнаступлению:
- подготовка подразделений, которые сегодня находятся за границей. Таковых сейчас около 5 – 6 бригад, то есть около 11 тысяч военных. Они должны закончить обучение к концу марта;
- этот резерв так же нужно снабдить оружием. Если речь идет о механизированных подразделениях, то это танки и БМП. Для десанта – бронетранспортеры, бронеавтомобили и так далее.
Это две вещи, которые сегодня снабжают наши партнеры. Сегодня буквально было заявление Риши Сунака после встречи с Эммануэлем Макроном о том, что они увеличат обучение морской пехоты,
– отметил Александр Мусиенко.
Он акцентировал, что морские пехотинцы должны помогать украинской армии освобождать наши побережья Черного и Азовского морей. И, конечно же, участвовать в наступательных действиях по освобождению Крыма.
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Как ситуация на фронте влияет на контрнаступление
Собеседник подчеркивает, что дальнейшие действия на поле боя на Востоке также будут иметь большое влияние на сроки и возможности контрнаступления украинских сил.
Я имею в виду атаки врага, которые нужно остановить, которые нужно блокировать. В итоге следует привести к такому состоянию, что противник фактически будет лишен возможности вести активные наступательные действия,
– заявил военный обозреватель.
Специалист подчеркнул, что сейчас по всей линии фронта от Купянска и до Угледара Россия перебрасывает подкрепление собственных войск. Он не исключает, что Россия может там "втянуться" и наступит благоприятный момент для Украины.
"Это может быть и через два месяца. Возможно, несколько раньше или позже, когда украинские силы смогут воспользоваться и ударить в другом месте. То есть, этот эффект тоже может быть достигнут", – подчеркивает Александр Мусиенко.
Он также прокомментировал информацию о подготовке 3 армейских корпусов для контрнаступления, то есть 60 тысяч человек. По мнению специалиста, это займет определенное время, но такое войско применимо не только в боевых действиях, но и в дальнейшем станет гарантом нашей безопасности.
Прогнозы Подоляка по контрнаступлению
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в стриме 24 Канала спрогнозировал сроки украинского контрнаступления. По его словам, он должен стать сюрпризом для окупантов.
- По мнению Подоляка, следующие 2 – 3 месяца для России определяющие с точки зрения того ресурса, который она накопила и может потратить. ВСУ за это время подготовятся к собственному наступлению.
- Советник главы ОПУ уверен, что уже к концу 2023 года на фронте произойдут все ключевые события российско-украинской войны.