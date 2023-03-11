Такие прогнозы в эфире 24 Канала прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он рассказал, что именно нужно Украине для контрнаступления.

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От чего зависит контрнаступление ВСУ

Собеседник назвал ряд вопросов, которые должны быть ключевым индикатором для Украины относительно готовности к контрнаступлению:

подготовка подразделений , которые сегодня находятся за границей. Таковых сейчас около 5 – 6 бригад, то есть около 11 тысяч военных. Они должны закончить обучение к концу марта;

, которые сегодня находятся за границей. Таковых сейчас около 5 – 6 бригад, то есть около 11 тысяч военных. Они должны закончить обучение к концу марта; этот резерв так же нужно снабдить оружием. Если речь идет о механизированных подразделениях, то это танки и БМП. Для десанта – бронетранспортеры, бронеавтомобили и так далее.

Это две вещи, которые сегодня снабжают наши партнеры. Сегодня буквально было заявление Риши Сунака после встречи с Эммануэлем Макроном о том, что они увеличат обучение морской пехоты,

– отметил Александр Мусиенко.

Он акцентировал, что морские пехотинцы должны помогать украинской армии освобождать наши побережья Черного и Азовского морей. И, конечно же, участвовать в наступательных действиях по освобождению Крыма.

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Как ситуация на фронте влияет на контрнаступление

Собеседник подчеркивает, что дальнейшие действия на поле боя на Востоке также будут иметь большое влияние на сроки и возможности контрнаступления украинских сил.

Я имею в виду атаки врага, которые нужно остановить, которые нужно блокировать. В итоге следует привести к такому состоянию, что противник фактически будет лишен возможности вести активные наступательные действия,

– заявил военный обозреватель.

Специалист подчеркнул, что сейчас по всей линии фронта от Купянска и до Угледара Россия перебрасывает подкрепление собственных войск. Он не исключает, что Россия может там "втянуться" и наступит благоприятный момент для Украины.

"Это может быть и через два месяца. Возможно, несколько раньше или позже, когда украинские силы смогут воспользоваться и ударить в другом месте. То есть, этот эффект тоже может быть достигнут", – подчеркивает Александр Мусиенко.

Он также прокомментировал информацию о подготовке 3 армейских корпусов для контрнаступления, то есть 60 тысяч человек. По мнению специалиста, это займет определенное время, но такое войско применимо не только в боевых действиях, но и в дальнейшем станет гарантом нашей безопасности.

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