Такі прогнози в ефірі 24 Каналу прокоментував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він розповів, що саме потрібно Україні для контрнаступу.

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Від чого залежить контрнаступ ЗСУ

Співрозмовник назвав низку питань, які мають бути ключовим індикатором для України щодо готовності до контрнаступу:

підготовка підрозділів , які сьогодні перебувають за кордоном. Таких нині є близько 5 – 6 бригад, тобто близько 11 тисяч військових. Вони мають закінчити навчання до кінця березня;

, які сьогодні перебувають за кордоном. Таких нині є близько 5 – 6 бригад, тобто близько 11 тисяч військових. Вони мають закінчити навчання до кінця березня; цей резерв так само потрібно забезпечити зброєю. Якщо мова про механізовані підрозділи, то це танки й БМП. Для десанту – бронетранспортери, бронеавтомобілі тощо.

Це дві речі, які сьогодні забезпечують наші партнери. Сьогодні буквально була заява Ріші Сунака після зустрічі з Еммануелем Макроном про те, що вони збільшать навчання морської піхоти,

– відзначив Олександр Мусієнко.

Він акцентував, що морські піхотинці мали б допомагати українській армії визволяти наші узбережжя Чорного та Азовського морів. І, звісно ж, брати участь у наступальних діях зі звільнення Криму.

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Як ситуація на фронті впливає на контрнаступ

Співрозмовник підкреслює, що подальші дії на полі бою на Сході також матимуть вагомий вплив на терміни й можливості контрнаступу українських сил.

Я маю на увазі атаки ворога, які треба зупинити, які треба блокувати. У підсумку треба призвести до такого стану, що противник фактично буде позбавлений можливості вести активні наступальні дії,

– заявив військовий оглядач.

Фахівець підкреслив, що нині по всій лінії фронту від Куп'янська й до Вугледара Росія перекидає підкріплення власних військ. Він не виключає, що Росія може там "втягнутися" й наступить сприятливий момент для України.

"Це може бути й через два місяці. Можливо, дещо раніше чи пізніше, коли українські сили зможуть скористатися й вдарити в іншому місці. Тобто цей ефект теж може бути досягнутий", – підкреслює Олександр Мусієнко.

Він також прокоментував інформацію про підготовку 3 армійських корпусів для контрнаступу, тобто 60 тисяч осіб. На думку фахівця, це займе певний час, але таке військо може бути застосоване не лише в бойових діях, а й у подальшому стане гарантом нашої безпеки.

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