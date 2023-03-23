Візит президента України до Бахмута буквально відібрав дар мови в пропагандистки, передає 24 Канал. Скабєєва дуже мляво та невпевнено, не довіряючи своїм же словам, заявила, що Зеленський проїхав "дорогою смерті".

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Пропагандистка не розуміє, як так сталося

Під час свого шоу "60 хвилин" Ольга Скабєєва спілкувалася з російським воєнкором, який перебуває на Донбасі. Його вона спитала, як так сталося, що Володимир Зеленський зміг проїхати тією самою "дорогою смерті", яка буцімто постійно під прицілом російської артилерії.

Що в результаті в Бахмуті? Повідомляють, що Зеленський з'їздив туди і нібито проїхав тією "дорогою смерті", яку повністю контролюють російські артилеристи. Ну, тобто не контролюють чи Зеленський не з'їздив?

– спитала здивована Скабєєва.

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Гість ефіру бідкався, що йому невідома ситуація у Бахмуті. Лиш зміг мляво витиснути з себе, що "щось там відбувається точно".

Воно й не дивно, що Скабєєву буквально перекрутило від цієї новини. Адже тим часом президент її країни, наче справжній злодій, приїжджає до окупованого Маріуполя посеред ночі. Влаштовує цілий цирк з зігнаними мешканцями, які на камеру дякують диктаторові за краще життя. Тим часом на фоні одна смілива жінка кричала, що це все постанова. На фронті ж Путіна ми не побачимо, бо йому духу не стане ризикувати власним життям. Навіть двійника свого він туди не відправить.

Тим часом Марк Фейгін підтвердив наші міркування. Він зауважив, що Путін ніколи не вирушить на передову не лише тому, що боїться українців. У нього панічний страх і перед самими росіянами.

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