Володимир Зеленський 22 березня знову приїхав до військових, які перебувають на Бахмутському напрямку.

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Як минула поїздка

Президент поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.

Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України,

– сказав Володимир Зеленський.

Також військові розповіли Зеленському про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту, й вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників.

Крім цього, Зеленський відвідав госпіталь, у якому проходять лікування поранені українські військовослужбовці, зокрема захисники Бахмута.

Президент вручив захисникам нагороди

Президент вручив військовослужбовцям, які перебувають на фронті та госпіталі, державні нагороди. Зокрема, орден "Золота Зірка" від Глави держави отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України.

Захисник безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянця Сумської області, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Також саме під його керівництвом підрозділи знищили велику кількість ворожої техніки. При цьому він був присутній під час операцій.

Також глава держави вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького представникам Медичних сил Збройних Сил України.