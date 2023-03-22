Адже це абсолютно непорівнянні речі. Таку думку 24 Каналу озвучив російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

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Так, очільник Кремля здатен лише постояти біля житлового будинку в окупованому російськими загарбниками місті з так званими "маріупольцями". Адже треба ще перевірити, чи дійсно присутні там є громадянами України.

Це абсолютно непорівнянні речі. Путін ніколи не поїде на передову,

– підкреслив російський правозахисник.

За його словами, кремлівський диктатор боїться не лише Україну, а й своїх людей. Тож Путін не наважиться відправитися на передові позиції. Однак він не може і зовсім не поїхати на окуповані території.

Загалом до візиту Путіна в Маріуполь є багато питань, адже і сам очільник Кремля був "дивний" і постановка.

"Я не кажу, що він там не був. Однак навіть якщо був, то це не виглядає як поїздка Зеленського на передову до своїх солдатів, з нагородами тощо. Як це було і з Сєвєродонецьком, зі звільненими Херсоном та Ізюмом. Це не одне й те саме", – наголосив російський опозиційний політик.

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Російський опозиційний політик зауважив, що для громадян країни-агресорки поїздка Путіна в Маріуполь нічого не змінить. Так, пропагандисти, які "обслуговують режим" і надалі оспівуватимуть очільника Кремля. Водночас тих, хто зневажає Путіна це не вразить.

Фейгін підсумував, що поїздка Володимира Зеленського до Бахмута є демонстрацією візиту президента, якого обрала вільна країна. Натомість "турне" Путіна демонструє як це роблять диктатори.

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