Ни для кого не секрет, что дети должностных лиц враждебного государства преимущественно живут за границей, тратят миллионы своих родителей-путинистов и ни в чем себе не отказывают. Именно поэтому материалы об участии Николая Пескова в войне – сына главного рупора Кремля – имеют вид жалкого цирка, – информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

Смотрите также От ПВО до танков Abrams и F-16: как Египет поможет Украине победить Россию

Как сын Пескова "вагнеровцем был"

Собственно, российские СМИ и телеграм-каналы активно распространяют интервью якобы 33-летнего Пескова-младшего, что якобы "по собственной инициативе" ушел на фронт у лавы ЧВК "Вагнера".

Интересно, что сам Пригожин – вожак террористов – принялся утверждать, что Николай был артиллеристом и на службу отправился, "показав перед тем фальшивые документы, где было изменено имя, фамилия и отчество".

После этого все и стало на свои места, и стало ясно, что это все – фейк. То есть если действительно сын Пескова ушел на фронт, то зачем он "менял имя".

Обратите внимание! Следует также сказать, что по российскому законодательству никаких "частных военных компаний" не существует. Да, все знают, что вагнеровцы – это наемники и зеки Пригожина, которые за деньги готовы убивать и пытать людей, однако действуют они вне правового поля враждебного государства. В одном из интервью Николай утверждал, что якобы отец лично помогал ему связаться с ЧВК и туда устроиться. Но в таком случае вопрос – "зачем". Если бы действительно Николай так хотел воевать, то "почему" не пошел в регулярную армию, которая законна.

Интервью Соловьеву

После обнародования интервью якобы сына Пескова, вражеские СМИ начали писать, что Николай как "уроженец Чебоксар" ушел в ряды ЧВК "Вагнера" и даже давал ранее интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Соловьев встретился с чебоксарцем из ПВК, получившим медаль "За отвагу",

– такие заголовки можно было увидеть во вражеских СМИ в январе 2023 года.

Вместе с тем тогда – то есть несколько месяцев назад – вышло небольшое видеоинтервью этого "вагнеровца", рассказывающего, что он впервые попал на передовую, а в гражданской жизни "работал в разных отраслях".



"Чебоксарец", затем "оказавшийся сыном Пескова" в январе якобы давал интервью Соловьеву / Скриншот из видео враждебных СМИ

Смотрите также Россия похвасталась "костюмом-невидимкой" для тепловизора: сказки, видели ли такое на поле боя

Словом, выглядит это очень неубедительно. И в итоге можно констатировать, что враждебная пропаганда не умеет создавать фейки. Кстати, недавно кремлевский пропагандист Сергей Марков показывал "фото с присяги" сына Пескова. Однако впоследствии оказалось, что на картинке сын Петра Порошенко.