Так, родственники российских чиновников и силовиков путешествуют по миру. В своих соцсетях они хвалятся отдыхом в Дубае, на Бали и Мальдивах.
Обратите внимание Российские олигархи потеряли под 100 миллиардов долларов в 2022 году из-за санкций, – The Guardian
Где отдыхает дочь Нарышкина
Дочь директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина – Вероника – этим летом развлекалась в Турции и странах НАТО. А после 24 февраля она находилась на Сейшелах.
Дочь Нарышкина за границей / Скриншот
Дочь Шойгу отдыхает в Дубае
Сейчас Ксения Шойгу отправилась на отдых в Дубай. Соответствующими снимками похвастался ее муж. Пара находится в отеле Caesars Palace Dubai. Отдых должен был им обойтись не менее 500 тысяч рублей.
Зять Шойгу с женой отдыхает в Дубае / Скриншот
Как развлекается сын сенатора Джабарова
Сын члена Совета Федерации Владимир Джабаров – Александр – путешествует по США. Так, Джабаров-младший вместе со своей женой отдыхал в Калифорнии. Также он побывал в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.
Кроме Америки, Александр Джабаров за последние месяцы успел побывать в Турции и Дубае.
Сын Джабарова в Осло / Скриншот
Где находятся невестки Матвиенко и Жукова
Жена сына спикера Совета Федерации – Юлия – любит отдыхать на семейной вилле в Италии, Камбодже и Турции. А новогодние каникулы она провела на Мальдивах.
Невестка Матвиенко за границей / Скриншот
А невестка вице-спикера госдумы Александра Жукова осенью отдохнула на греческом острове Миконос. А новогодние праздники отмечала на Бали.
Невестка Жукова за границей / Скриншот
Сын Герасимова находится в Крыму
Сын главы генштаба России Валерия Герасимова – Евгений – выбрал отдых в Крыму. Его жена Елена опубликовала фото, где позирует в халате отеля Porto Mare в Алуште.
Невестка Герасимова в Крыму / Скриншот
ЕС наконец-то согласовал 9 пакет санкций против России
Страны Евросоюза 15 декабря поддержали 9 пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.
В девятый санкционный пакет вошли:
- ограничение в отношении 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом;
- запрещение экспорта в Россию двигателей для авиации, в частности для дронов;
- отзыв лицензии на вещание у телеканалов НТВ/НТВ-Мир, Россия-1, РЕН ТВ и Первый канал;
- санкции против энергетического и горнодобывающего секторов;
- замораживание средств двух российских банков;
- блокировка транзакций Всероссийского банка развития регионов;
- запрет гражданам ЕС входить в руководство каких-либо государственных или подконтрольных государству компаний, организаций или органов, расположенных на территории России, начиная с 16 декабря 2022 года;
- индивидуальные санкции (имена в уведомлении не приводятся).