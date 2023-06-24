Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ Сергей Череватый. Он добавил, что действия Евгения Пригожина еще больше дезориентируют российскую армию на поле боя.

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"У них начались разборки между собой. У Пригожина выходит гораздо быстрее взять Ростов, чем Бахмут. Он взял областной центр России, а Бахмут – так и не смог. Это все (события на фронте и в России – 24 Канал) взаимосвязано и ВСУ – одни из главных режиссеров этих событий ", – сказал заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ.

Череватый объяснил, повлияет ли мятеж Пригожина на ход войны в Украине: смотрите видео

Мечты сбываются

Ранее военное руководство Украины сообщало, что когда ЧВК "Вагнера" выходили из Бахмута и окрестностей, то ехавшие им на встречу российские подразделения были демотивированные, увидев разбитые вагнеровские подразделения. Последние события в России показывают, что "Вагнера" фактически оказались "лучше" подготовленным войском россиян.

Кроме того, оккупанты увидели, что в России начинаются непонятные действия. Безусловно, это тоже никакой уверенности не дает. Само собой то, что не было никаких резких и быстрых заявлений высшего военно-политического руководства страны-агрессорки также показывает слабость россиян.

Все эти 20-летние "вставания с колен", "сильные как никогда", "граница России не заканчивается нигде", видите, как они иронически против них развернулись. Это знаете "бойтесь мечтать, ваши мечты могут сбыться". Вот у них сейчас это и происходит,

– добавил Череватый.

Украина будет делать свое дело шаг за шагом – будет освобождать оккупированные территории. В отличие от противника, мы не играем в "кампанейщину". Украинский руководитель направления жесткий поклонник военной науки, поэтому идет плановая работа артиллерии и других средств уничтожения.

"В установленное время все будет действовать как в Харькове, Лимане – всему свое время ", – подытожил Череватый.

Что известно о мятеже Пригожина в России