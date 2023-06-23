Об этом пишет российское издание "Важные новости" со ссылкой на близкий к Кремлю источник, сообщает 24 Канал. Издание утверждает, что у администрации Путина сейчас паника.

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В Кремле могли знать о замыслах Пригожина

В сообщении говорится, что разворачивающиеся сейчас события вокруг Евгения Пригожина вызвали незаурядную панику среди администрации диктатора. Однако там еще неделю назад обсуждали то, что Пригожин "задумал что-то".

В Кремле считают, что видео с последствиями удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера", которое опубликовал Пригожин, является инсценировкой. Однако на фоне разворачивающейся ситуации вариант начала гражданской войны в России не исключен.

Почему в России может вспыхнуть гражданская война

Длительный конфликт Евгения Пригожина с министром обороны России Сергеем Шойгу, по-видимому, достиг своего апогея 23 июня 2023 года. Руководитель наемников "Вагнера" опубликовал видео с последствием удара по тыловому лагерю вагнеровцев и заявил, что это дело рук регулярных российских войск. По его словам, Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону для реализации этого замысла и для удара были применены артиллерия и авиация.

По словам Пригожина, Шойгу скрылся из Ростова-на-Дону, однако тот пообещал остановить его, назвав министра обороны страны-террориста тварью.

В Кремле заявили, что знают о происходящем и принимают меры по этому поводу. В то же время в сети распространяют фото, на которых видна бронетехника на улице Ростова.

ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело.