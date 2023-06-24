Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Следует заметить, что россияне пытаются как можно быстрее покинуть свою страну и уже раскупили все билеты в Стамбул, Анкару и Астану.
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В России готовятся к введению военного положения
Источник в Совете Федерации заявил, что российские власти обсуждают возможность объявления в стране военного положения.
Цель этой "спецоперации" – захват власти в стране. Сейчас прорабатывается вопрос об объявлении военного положения, чтобы не допустить этого,
– сказал собеседник.
Стоит отметить, что в Москве в это время проходят мероприятия по подготовке к введению в столице комендантского часа. Кроме этого, мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация сложная. Для минимизации рисков оперативный штаб объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем. Работать могут только:
- органы власти,
- предприятия непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса,
- городские службы.