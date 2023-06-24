Соответствующие сообщения террорист разместил в своем телеграмм-канале, сообщает 24 Канал. По его словам, события в России были переворотом и его результат успешен. Однако он не верит, что это конец.
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Шойгу, вероятно, лишился своего поста
По словам террориста Гиркина, договоренности, о которых заявила администрация самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и главы наемников "Вагнера" Евгения Пригожина, могут быть фейковыми. Однако он допускает, что договоренности могут быть действительны только при условии, что Пригожину четко дали понять, что его уничтожат.
Также Гиркин ноет из-за того, что вагнеровцы уничтожили 6 российских боевых вертолетов. Потому он утверждает, что ничего не завершилось.
В то же время он констатировал, что переворот Пригожина был успешным, потому что фактически второй человек в России лишился своего поста. О ком конкретно идет речь – террорист не уточнял, но учитывая, что причиной мятежа был конфликт Пригожина и Шойгу, вероятно речь идет именно о министре обороны. Интересно, что по состоянию на 22:00 официальных подтверждений факта увольнения министра обороны страны-террориста нет.
Главное о мятеже Пригожина
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Сергея Шойгу в ударе по тыловому лагерю вагнеровцев, из-за чего объявил о походе на Москву;
- Ночью 24 июня вагнеровцы пересекли украинско-российскую границу и уже утром захватили Воронеж и Ростов-на-Дону;
- В своем обращении диктатор Владимир Путин назвал мятеж повтором событий 1917 года, которые привели к гражданской войне в России и признали потерю контроля над Ростовом.
- В то же время вагнеровцы продолжили продвижение и зашли на территории Липецкой области;
- В Москве силовики готовились к боям с наемниками, однако уже вечером 24 июня администрация самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко заявила, что диктатор достиг договоренностей с Пригожиным. Руководитель наемников подтвердил этот факт и заявил, что движение колонн вагнеровцев на Москву остановили. Также войска покинули Ростов. По итогам договоренностей вроде бы должны быть заключены соглашения, а вагнеровцам обещают амнистию как участникам войны против Украины.