Соответствующие сообщения террорист разместил в своем телеграмм-канале, сообщает 24 Канал. По его словам, события в России были переворотом и его результат успешен. Однако он не верит, что это конец.

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Шойгу, вероятно, лишился своего поста

По словам террориста Гиркина, договоренности, о которых заявила администрация самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и главы наемников "Вагнера" Евгения Пригожина, могут быть фейковыми. Однако он допускает, что договоренности могут быть действительны только при условии, что Пригожину четко дали понять, что его уничтожат.

Также Гиркин ноет из-за того, что вагнеровцы уничтожили 6 российских боевых вертолетов. Потому он утверждает, что ничего не завершилось.

В то же время он констатировал, что переворот Пригожина был успешным, потому что фактически второй человек в России лишился своего поста. О ком конкретно идет речь – террорист не уточнял, но учитывая, что причиной мятежа был конфликт Пригожина и Шойгу, вероятно речь идет именно о министре обороны. Интересно, что по состоянию на 22:00 официальных подтверждений факта увольнения министра обороны страны-террориста нет.

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