Вони стверджують, що до 24 березня уже має бути сформована переговорна група. Політолог та керівник Центру стратегії та аналізу Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, що в такий спосіб Кремль прагне продемонструвати свої "миротворчі наміри".

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Що вигадали у Кремлі

Російські телеграм-канали, які з великою імовірністю пов'язані з першим заступником керівника адміністрації глави Кремля Алєксєєм Громовим, активно поширюють інформаційні вкиди. Зокрема, повідомляють, що до 24 березня повинна бути сформована переговорна група, що, на думку ворожих джерел, має продемонструвати позитивне ставлення до дипломатичних зусиль з боку Москви.

Росіяни хочуть, щоб Захід сприйняв ці заяви, як ознаку готовності Росії до переговорів. Однак, як зазначив політолог, сутність цих кроків прихована в деталях.

Існує ймовірність, що Росія буде блокувати (переговорний процес – 24 Канал) на технічному рівні,

– припустив Ігор Чаленко.

Одночасно з цим у Кремлі слідкують за внутрішніми загрозами. "Ура-патріоти", які складають уже третину населення, серйозно ставляться до дій Путіна. Вони можуть сприйняти надмірні ознаки "миротворчих" кроків як загрозу для себе, що може призвести до ситуації, схожої на заколот покійного ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина, але з іншими наслідками.

Тому Кремль, ймовірно, намагається вибудувати лінію захисту, щоб зберегти поле для маневру.

До слова, видання Reuters пише, що Росія могла передати США свої широкі вимоги щодо завершення війни в Україні. Однак Дмітрій Пєсков заперечив цю інформацію.