Они утверждают, что до 24 марта уже должна быть сформирована переговорная группа. Политолог и руководитель Центра стратегии и анализа Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, что таким образом Кремль стремится продемонстрировать свои "миротворческие намерения".

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Что придумали в Кремле

Российские телеграм-каналы, которые с большой вероятностью связаны с первым заместителем руководителя администрации главы Кремля Алексеем Громовым, активно распространяют информационные вбросы. В частности, сообщают, что до 24 марта должна быть сформирована переговорная группа, что, по мнению враждебных источников, должно продемонстрировать положительное отношение к дипломатическим усилиям со стороны Москвы.

Россияне хотят, чтобы Запад воспринял эти заявления, как признак готовности России к переговорам. Однако, как отметил политолог, сущность этих шагов скрыта в деталях.

Существует вероятность, что Россия будет блокировать (переговорный процесс – 24 Канал) на техническом уровне,

– предположил Игорь Чаленко.

Одновременно с этим в Кремле следят за внутренними угрозами. "Ура-патриоты", которые составляют уже треть населения, серьезно относятся к действиям Путина. Они могут воспринять чрезмерные признаки "миротворческих" шагов как угрозу для себя, что может привести к ситуации, похожей на мятеж покойного главаря вагнеровцев Евгения Пригожина, но с другими последствиями.

Поэтому Кремль, вероятно, пытается выстроить линию защиты, чтобы сохранить поле для маневра.

К слову, издание Reuters пишет, что Россия могла передать США свои широкие требования по завершению войны в Украине. Однако Дмитрий Песков опроверг эту информацию.