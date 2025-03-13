Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также Помощник Путина сделал циничное заявление о 30-дневном прекращении огня: в ЦПД отреагировали

Что известно о документе, подготовленном для Кремля

Этот документ получила одна из европейских разведывательных служб. Он написан в феврале аналитическим центром, который тесно сотрудничает с 5 службой ФСБ. Интересно, что документ подготовили за неделю до переговоров между Россией и США в Эр-Рияде 18 февраля.

Согласно документу, подготовленным для Кремля, Россия должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине, разжигая напряженность между администрацией Трампа и другими странами. В то же время продолжая усилия Москвы по "демонтажу" украинского государства.

Документ излагает максималистские требования России по окончанию войны. В нем отвергают предыдущие планы Дональда Трампа по заключению мирного соглашения в течение 100 дней как "невозможные для реализации". Также указано, что мирное урегулирование якобы "не может произойти раньше 2026 года".

Также в документе отвергают любой план отправки миротворцев в Украину. И настаивают на признании оккупированных территорий российскими.

Российский ученый, близкий к высокопоставленным российским дипломатам, сказал, что основная суть рекомендаций отражает широкий консенсус в Москве. В то же время добавил, никогда не ясно, какой степени Кремль отреагирует на документы, которые для него готовят.

В документе также описали пути, с помощью которых Россия могла бы усилить свою позицию на переговорах путем обострения напряженности между США, Китаем и ЕС. Кроме того, путем предложения доступа США к полезным ископаемым, в частности, на оккупированных территориях.

Также аналитики отмечают, усилия России сначала должны быть сосредоточены на нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой путем восстановления полного дипломатического персонала в посольствах обеих стран.

В документе также говорится, что Россия может прекратить поставки оружия в страны, которые считаются "недружественными" для США. Взамен Вашингтон должен перестать вооружать Украину. В то же время указано, прекращение поставок российского оружия союзникам Москвы было бы "трудно реализовать".

Кроме того, документ отвергает первоначальные предложения спецпредставителя Трампа Кита Келлога по мирному соглашению, одним из элементов которого был бы отказ Украины от территорий, оккупированных Россией, и согласие Киева не пытаться вернуть их в будущем военными или дипломатическими методами.

Российские аналитики пишут, что без официального признания захваченных территорий российскими "весьма вероятно", что "вооруженный конфликт" возобновится в среднесрочной перспективе, "например, после следующей смены администрации США".

В документе также отвергли любые потенциальные политические уступки со стороны Украины, в частности, отказ от членства в НАТО и проведение выборов, к которым будут допущены пророссийские партии. Аналитики отмечают "необходимость полного демонтажа" украинской власти.

Документ также призывает к дальнейшему разделению Украины путем создания буферной зоны на Северо-Востоке на границе с Брянской и Белгородской областями, а также демилитаризованной зоны на Юге возле оккупированного Крыма. Издание отмечает, что последнее повлияет на Одесскую область.