Об этом заявили в российском министерстве иностранных дел на брифинге, передает 24 Канал. В то же время Дмитрий Песков отрицает передачу американской стороне требований для завершения войны в Украине, о которой ранее писали СМИ.

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Что известно о переговорах России и США

На фоне прибытия специального представителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа в Москву, представитель российского МИД Мария Захарова заявила о том, что контакты между двумя странами могут состояться уже сегодня, 13 марта.

Во время встречи чиновники планируют обсудить идею о 30-дневном прекращении огня. Только после этого Кремль сможет сформулировать свою позицию, говорит Песков.

Напомним, накануне Reuters сообщили, что Россия, вероятно, уже передала для США свои широкие требования по завершению войны в Украине. Они якобы похожи на те, что уже неоднократно выдвигали Украине, США и НАТО. Речь идет об отказе от членства Украины в Альянсе и от развертывания миротворческого контингента, а также международном признании входа Крыма и 4 украинских областей в состав России и тому подобное.

Я могу лишь еще раз повторить, что существует огромное количество информации, которая не соответствует действительности, которая лишь в малых толиках соответствует действительности,

– сказал пресс-секретарь Путина о новости от Reuters.

По его мнению, до начала переговоров по Украине "сотрясать небеса" и публично говорить о позиции сторон – неправильно.

К слову, Песков также опроверг информацию The Washington Post о полученном европейской разведкой документе связанного с ФСБ аналитического центра. "Крайне противоречивый" текст содержит так называемые требования России на переговорах и обоснование невозможности мирного урегулирования до 2026 года.

Москва якобы предлагает перераспределение украинской территории путем создания буферной зоны, отрицает размещение миротворцев и требует "полного демонтажа" нынешнего украинского правительства.