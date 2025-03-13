Про це заявили в російському міністерстві закордонних справ на брифінгу, передає 24 Канал. Водночас Дмітрій Пєсков заперечив передачу американській стороні вимог для завершення війни в Україні, про яку раніше писали ЗМІ.

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Що відомо про перемовини Росії й США

На фоні прибуття спеціального представника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа до Москви, представниця російського МЗС Марія Захарова заявила про те, що контакти між двома країнами можуть відбутися вже сьогодні, 13 березня.

Під час зустрічі посадовці планують обговорити ідею щодо 30-денного припинення вогню. Лише після цього Кремль зможе сформулювати свою позицію, каже Пєсков.

Нагадаємо, напередодні Reuters повідомили, що Росія, ймовірно, вже передала для США свої широкі вимоги щодо завершення війни в Україні. Вони нібито схожі на ті, що вже неодноразово висували Україні, США та НАТО. Йдеться про відмову від членства України в Альянсі й від розгортання миротворчого контингенту, а також міжнародне визнання входу Криму та 4 українських областей до складу Росії тощо.

Я можу лише ще раз повторити, що існує величезна кількість інформації, яка не відповідає дійсності, яка лише в малих дещицях відповідає дійсності,

– сказав речник Путіна про новину від Reuters.

На його думку, до початку переговорів щодо України "струшувати небеса" й публічно говорити про позиції сторін – неправильно.

До слова, Пєсков також заперечив інформацію The Washington Post про отриманий європейською розвідкою документ пов'язаного з ФСБ аналітичного центру. "Украй суперечливий" текст містить так звані вимоги Росії на переговорах і обґрунтування неможливості мирного врегулювання до 2026 року.

Москва буцімто пропонує перерозподіл української території шляхом створення буферної зони, заперечує розміщення миротворців і вимагає "повного демонтажу" нинішнього українського уряду.