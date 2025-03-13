Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Путин может стать заложником предложения о прекращении огня, на которое согласилась Украина, – ISW

Какие требования России к прекращению войны

Журналисты Reuters, ссылаясь на двух собеседников, знакомых с этим вопросом, пишут, что все требования Москвы по прекращению войны доподлинно неизвестны. Также под вопросом и факт того, согласится ли Кремль вести переговоры с Киевом до того, как требования будут приняты.

Источники утверждают, что требования Путина к прекращению войны обсуждали во время личных и онлайн разговоров представителей России и США. По их словам, Москва выдвинула широкие требования, которые похожи на те, что и раньше выдвигали Украине, США и НАТО. Речь идет об:

отказе от членства Украины в НАТО,

согласии не разворачивать иностранные войска в Украине,

международном признании принадлежности Крыма и четырех областей (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской) в составе России.

Кроме того, Reuters пишет, что в последние годы Россия также требовала от США и НАТО устранить то, что она называет "первопричинами" войны, в том числе расширение НАТО на Восток.

Сейчас президент США Дональд Трамп ожидает от российского диктатора Владимира Путина ответа, согласится ли он на 30-дневное перемирие, которое Украина согласилась принять в случае, если это сделает и Россия. Президент Украины Владимир Зеленский называл это первым шагом к мирным переговорам.

В то же время журналисты добавляют, что до сих пор остается неизвестным отношение Путина к соглашению о 30-дневном прекращении огня. Детали перемирия пока не согласованы, а потому некоторые чиновники, законодатели и эксперты из США опасаются, что Россия может использовать прекращение огня для активизации усилий, направленных на то, чтобы разделить США, Украину и Европу и подорвать любые переговоры.

Ранее европейская разведка получила документ российского аналитического центра, изображающий потенциальные требования России на мирных переговорах по Украине. Так, Россия настаивает на признании суверенитета над оккупированными территориями и создании буферной зоны в Украине, а также отрицает размещение миротворцев.