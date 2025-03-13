Его удалось получить европейской разведке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
Смотрите также Россия просто так не согласится на 30-дневное перемирие: какое условие может поставить Путин
Какие требования у России могут быть на мирных переговорах
Украина согласилась на 30-дневное перемирие и прекращение огня. Однако, ответа от российской стороны пока нет. Зато в СМИ появился документ о потенциальных требованиях Кремля на переговорах. Согласно ему:
- Россия будет пытаться ослабить переговорные позиции США по Украине, разжигая напряженность между администрацией Трампа и другими странами. В то же время она будет продолжать усилия по "демонтажу" украинского государства;
- Отрицаются предыдущие планы Трампа по достижению мирного соглашения в течение 100 дней как "невыполнимые";
- Мирное урегулирование войны считается невозможным до 2026 года;
- Отрицаются любые предложения по размещению миротворцев на территории Украины, которые обсуждают в Европе;
- Россия настаивает на признании российского суверенитета над оккупированными территориями;
- Кремль предлагает дальнейшее перераспределение украинской территории путем создания буферной зоны на северо-востоке Украины, на границе с Брянской и Белгородской областями, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи Крыма;
- Демилитаризованная зона будет простираться до Одесской области;
- Должен состояться "полный демонтаж" нынешнего украинского правительства.
Аналитики считают, что Россию не интересует прекращение огня и добавляют, что Трамп "похоже, этого не понимает". По их мнению, путь к любому долгосрочному мирному соглашению все еще является коварным.